Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні щонайменше до 13 травня 2024 року.

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №10456 про продовження воєнного стану, а також №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів. За продовження мобілізації проголосували 323 нардепи.

Далі — підписання за президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Наразі українська влада працює над змінами в мобілізації. Після відкликання через низку зауважень першого законопроєкту, в Раду уряд вніс оновлений проєкт, який містить деякі зміни: