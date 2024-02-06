Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію в Україні

ЗСУ
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Джерело:  Ярослав Железняк

Верховна Рада затвердив указ президента Володимира Зеленського про продовження дії воєнного стану в Україні.

Воєнний стан і мобілізацію в Україні продовжили

Верховна Рада продовжила воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні щонайменше до 13 травня 2024 року.

Таким чином, сьогодні парламентарі прийняли законопроєкт №10456 про продовження воєнного стану, а також №10457 про продовження строку проведення загальної мобілізації. Їх напередодні вніс до Ради президент Володимир Зеленський.

Дію цього особливого режиму продовжили вже вдесяте з початку повномасштабної війни.

Зокрема, рішення про продовження дії воєнного стану підтримали 335 парламентарів. За продовження мобілізації проголосували 323 нардепи.

Далі — підписання за президентом Володимиром Зеленським.

Що відомо про новий законопроєкт про мобілізацію

Наразі українська влада працює над змінами в мобілізації. Після відкликання через низку зауважень першого законопроєкту, в Раду уряд вніс оновлений проєкт, який містить деякі зміни:

  1. у документі чітко окреслені методи впливу на громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Йдеться про блокування банківських рахунків та притягнення громадян до суду.

  2. Українці почнуть отримувати повісти через електронний кабінет.

  3. в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох — трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.

  4. окрім того, у документі є пропозиція щодо зменшення призовного віку для громадян від 27 до 25 років. Тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.

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