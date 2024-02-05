Зеленський просить Раду продовжити воєнний стан та мобілізацію

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження загальної мобілізації та воєнного стану.

Законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану

На сайті Верховної Ради зареєстровані законопроєкти №10456 та №10457. Вони пропонують продовжити воєнний стан та мобілізацію ще на 90 днів.

Наразі воєнний стан в Україні продовжений до 14 лютого 2024 року.

Президент вніс пропозицію про продовження мобілізації та воєнного стану до 14 травня 2024 року.

Верховна Рада буде вже вдесяте голосувати за продовження воєнного стану.

Воєнний стан та мобілізація в Україні

Воєнний стан в Україні введено з 24 лютого 2022 року через повномасштабне вторгнення Росії.

Цей особливий правовий режим передбачає надання органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози.

Згідно з законодавством, під час воєнного стану в Україні можуть обмежувати свободу руху громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів.

Також можуть забороняти діяльність певних політичних партій чи громадських об’єднань, які ведуть роботу проти України.

Під час дії воєнного стану неможливо припинити повноваження президента, Верховної Ради, уряду, судів та деяких інших органів влади. Не можна вносити зміни до Конституції, проводити вибори, страйки, масові зібрання та акції.

Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України. Загальній мобілізації підлягають військовозобов'язані особи віком від 18 до 60 років. Однак в першу чергу мобілізують людей з досвідом у військовій справі.