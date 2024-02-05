Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроекты о продолжении всеобщей мобилизации и военного положения.

Законопроекты о продолжении мобилизации и военного положения

На сайте Верховной Рады зарегистрированы законопроекты №10456 и №10457. Они предлагают продлить военное положение и мобилизацию еще на 90 дней.

В настоящее время военное положение в Украине продлено до 14 февраля 2024 года.

Президент внес предложение о продлении мобилизации и военного положения до 14 мая 2024 года.

Верховная Рада будет уже в десятый раз голосовать за продление военного положения.

Военное состояние и мобилизация в Украине

Военное положение в Украине введено с 24 февраля 2022 года из-за полномасштабного вторжения России.

Этот особый правовой режим предусматривает предоставление органам государственной власти, военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления полномочий, необходимых для предотвращения угрозы.

Согласно законодательству во время военного положения в Украине могут ограничивать свободу движения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспортных средств.

Также могут запрещать деятельность определенных политических партий или общественных объединений, ведущих работу против Украины.

Во время действия военного положения невозможно прекратить полномочия президента, Верховной Рады, правительства, судов и других органов власти. Нельзя вносить изменения в Конституцию, проводить выборы, забастовки, массовые собрания и акции.

Общая мобилизация производится одновременно на всей территории Украины. Общей мобилизации подлежат военнообязанные лица от 18 до 60 лет. Однако в первую очередь мобилизуют людей с опытом по военному делу.