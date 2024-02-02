Норма о ротации военных в законопроекте о мобилизации отсутствует — глава комитета по нацбезопасности

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что в новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации.
Сроки ротации бойцов ВСУ нужно добавить в закон о мобилизации – Завитневич
В новом проекте закона о мобилизации нет нормы о ротации военных.
Об этом Завитневич сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".
Завитневич отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, вероятнее всего, будут предлагать эту норму.
Также, по его мнению, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных:
По его словам, военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.
По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.
Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.
Завитневич также отдельно выделил норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы – ред.).
Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить этот Совет.
Новый законопроект о мобилизации: что известно
30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклоняющихся, которые могут быть применены по решению суда.
Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение – те, кого сочли непригодными.
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