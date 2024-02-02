Норма о ротации военных в законопроекте о мобилизации отсутствует — глава комитета по нацбезопасности

Глава парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардеп "Слуги народа" Александр Завитневич считает, что в новом правительственном законопроекте о мобилизации не хватает норм о ротации.

Сроки ротации бойцов ВСУ нужно добавить в закон о мобилизации – Завитневич

В новом проекте закона о мобилизации нет нормы о ротации военных.

Об этом Завитневич сообщил в комментарии "Интерфакс-Украина".

На законодательном уровне должна быть обязательно хоть какая-то норма о ротации, ее сроке. Сейчас этой версии нет, хотя мы на комитете о ней много говорили. Поделиться

Завитневич отметил, что в поправках к законопроекту между первым и вторым чтениями народные депутаты, вероятнее всего, будут предлагать эту норму.

Также, по его мнению, сложно согласиться с предложением законопроекта о мобилизации осужденных:

Я бы не проводил мобилизацию осужденных. Это мое личное мнение. Я против этого. Почему? В 50-х годах прошлого века, когда в Вооруженные силы СССР попали бывшие заключенные, отбывшие наказание, то, как многие военные говорят, с тех пор и началась "дедовщина". Поделиться

По его словам, военнослужащие тоже против такой нормы в законодательстве.

По словам Завитневича, положительно, что в законодательство предлагается внести норму о том, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации.

Среди плюсов законопроекта председатель комитета отметил положение о праве на освобождение от военной службы военнослужащих, освобожденных из плена, если они не изъявили желания служить дальше.

Очень важна норма о 36 месяцах (возможность увольнения военнослужащих после 36 месяцев непрерывной службы в условиях военного положения – ред.), о которой говорили и военные. Относительно срочников также решено, что они будут уволены. Срочная служба будет заменена, о чем мы давно говорили, начальной базовой подготовкой. Военный бейсик – мы его можем так называть. И эту подготовку должны пройти все граждане. Поделиться

Завитневич также отдельно выделил норму о дополнительном 90-дневном отпуске (без разделения на части) с сохранением денежного довольствия военнослужащим после их освобождения из плена (кроме тех, кто решил уволиться с военной службы – ред.).

Отвечая на вопрос о сроках рассмотрения законопроекта в Раде, председатель комитета напомнил о 14 днях, предусмотренных для представления альтернативных законопроектов, хотя и предположил, что этот срок может сократить этот Совет.

Новый законопроект о мобилизации: что известно

30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклоняющихся, которые могут быть применены по решению суда.

Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой. Исключение – те, кого сочли непригодными.