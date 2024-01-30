Как в новом законопроекте о мобилизации планируют наказывать уклонистов

В новом законопроекте о проведении мобилизации в Украине, представленном правительством в Верховную Раду, предлагаются меры против лиц, которые игнорируют требование появляться по повестке в ТЦК.
Что известно о предложенных мерах против уклоняющихся от мобилизации
Отмечается, что согласно тексту законопроекта, в случае неявки военнообязанного или резервиста в ТЦК в определенный повесткой срок его могут задержать и принудительно доставить в ТЦК в течение 15 дней.
В случае невозможности задержания против него могут быть предприняты ограничительные меры через суд.
Перед принятием мер военнообязанному ТЦК должно прислать специальное требование.
Руководители ТЦК будут направлять ее в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете) или в бумажной форме заказным письмом по почте.
Днем получения требования будет считаться:
день вручения требования под расписку;
день получения военкоматом уведомления о доставлении требования в электронный кабинет;
день проставления на почте отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам.
После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней , чтобы явиться в ТЦК.
Каким будет наказание
Если гражданин не явится в ТЦК и после требования, тогда военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя следующие меры воздействия:
временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;
временное ограничение права на управление транспортными средствами;
арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.
Требование ТЦК может быть отозвано . Для этого в законопроекте предусмотрено несколько оснований:
выполнение требования в полном объеме;
прибытие в ТЦК;
решение суда по неудовлетворению требований ТЦК.
Кроме того, за гражданами остается право обжаловать ограничения в судебном порядке.
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