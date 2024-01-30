Как в новом законопроекте о мобилизации планируют наказывать уклонистов

В новом законопроекте о проведении мобилизации в Украине, представленном правительством в Верховную Раду, предлагаются меры против лиц, которые игнорируют требование появляться по повестке в ТЦК.

Что известно о предложенных мерах против уклоняющихся от мобилизации

Отмечается, что согласно тексту законопроекта, в случае неявки военнообязанного или резервиста в ТЦК в определенный повесткой срок его могут задержать и принудительно доставить в ТЦК в течение 15 дней.

В случае невозможности задержания против него могут быть предприняты ограничительные меры через суд.

Перед принятием мер военнообязанному ТЦК должно прислать специальное требование.

Руководители ТЦК будут направлять ее в течение 5 дней в электронной форме (если гражданин зарегистрирован в электронном военнообязанном кабинете) или в бумажной форме заказным письмом по почте.

Днем получения требования будет считаться:

день вручения требования под расписку;

день получения военкоматом уведомления о доставлении требования в электронный кабинет;

день проставления на почте отметки об отказе получить требование или отметки о невозможности вручения требования лицу по другим причинам.

После получения требования военнообязанный будет иметь 10 календарных дней , чтобы явиться в ТЦК.

Каким будет наказание

Если гражданин не явится в ТЦК и после требования, тогда военкомат может обратиться в суд, чтобы тот принял в отношении нарушителя следующие меры воздействия:

временное ограничение в праве выезда за пределы Украины;

временное ограничение права на управление транспортными средствами;

арест на средства и другие ценности, которые находятся на счетах и хранении в банках и других финучреждениях, или на электронные деньги на электронных кошельках.

Требование ТЦК может быть отозвано . Для этого в законопроекте предусмотрено несколько оснований:

выполнение требования в полном объеме;

прибытие в ТЦК;

решение суда по неудовлетворению требований ТЦК.

Кроме того, за гражданами остается право обжаловать ограничения в судебном порядке.