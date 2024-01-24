В Раде опровергли заявления о внесении измененного законопроекта о мобилизации

По информации журналистов издания “Цензор.НЕТ”, представители Минобороны подали на рассмотрение парламента доработанный законопроект по механизмам проведения мобилизации, военного учета и военной службы.
Что говорят в Верховной Раде
Глава комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг информацию СМИ о представлении Верховной Рады якобы доработанного законопроекта о мобилизации.
Заветневич подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду Украины не поступало.
Что известно об изменениях в проекте о мобилизации по версии СМИ
По информации издания со ссылкой на собственные источники, Минобороны предложит следующие изменения в мобилизации и прохождении службы:
четко закрепляется норма об обязанности каждого военнообязанного пройти сверку учетных данных;
обязательное ношение с собой военно-учетного документа во время военного положения;
создание электронного кабинета военнообязанного;
отмена отсрочки по уходу за больными родителями жены (теперь только уход за собственными родителями дает отсрочку);
отслужившие 36 месяцев во время действия военного положения имеют право на получение отсрочки, которая будет действовать 2 года;
уволенные со службы срочники получают 6-месячную отсрочку от мобилизации;
отмена срочной службы и введение базовой военной службы для лиц до 25 лет, срок службы составит 5 месяцев в мирное время и 3 месяца – в военное (для женщин – по желанию, мужчинам – обязательно);
освобождение от службы для вернувшихся из плена;
отмена категории "ограниченно пригодных" к военной службе, ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК;
1 месяц непрерывного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы в целом;
после 6 месяцев "на нуле" военнослужащие должны получить 2 месяца отдыха в пределах ротации;
граждане, постоянно проживающие за границей, тоже должны встать на военный учет.
Предполагается, что отсрочка от службы останется для представителей всех трех групп инвалидности.
Что известно о предварительном законопроекте о мобилизации
В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, предусматривавший усиление мобилизационных мер. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.
По словам уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Дмитрия Лубинца, отдельные пункты в законопроекте нарушали базовые права человека.
По его словам, нарушением Конституции является сложение ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.
Позже стало известно, что Минобороны уже подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-