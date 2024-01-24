В Раде опровергли заявления о внесении измененного законопроекта о мобилизации

По информации журналистов издания “Цензор.НЕТ”, представители Минобороны подали на рассмотрение парламента доработанный законопроект по механизмам проведения мобилизации, военного учета и военной службы.

Что говорят в Верховной Раде

Глава комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич опроверг информацию СМИ о представлении Верховной Рады якобы доработанного законопроекта о мобилизации.

Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду Украины доработанный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы. Хочу опровергнуть эти ложные сообщения, – отмечает Завитневич. Поделиться

Заветневич подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду Украины не поступало.

Как только такой документ появится, общество узнает это из официальных источников, а сам законопроект будет доступен для ознакомления на сайте парламента, - подчеркнул руководитель парламентского комитета. Поделиться

Что известно об изменениях в проекте о мобилизации по версии СМИ

По информации издания со ссылкой на собственные источники, Минобороны предложит следующие изменения в мобилизации и прохождении службы:

четко закрепляется норма об обязанности каждого военнообязанного пройти сверку учетных данных;

обязательное ношение с собой военно-учетного документа во время военного положения;

создание электронного кабинета военнообязанного;

отмена отсрочки по уходу за больными родителями жены (теперь только уход за собственными родителями дает отсрочку);

отслужившие 36 месяцев во время действия военного положения имеют право на получение отсрочки, которая будет действовать 2 года;

уволенные со службы срочники получают 6-месячную отсрочку от мобилизации;

отмена срочной службы и введение базовой военной службы для лиц до 25 лет, срок службы составит 5 месяцев в мирное время и 3 месяца – в военное (для женщин – по желанию, мужчинам – обязательно);

освобождение от службы для вернувшихся из плена;

отмена категории "ограниченно пригодных" к военной службе, ограниченно пригодные должны повторно пройти ВЛК;

1 месяц непрерывного участия в боевых действиях приравнивается к 2 месяцам службы в целом;

после 6 месяцев "на нуле" военнослужащие должны получить 2 месяца отдыха в пределах ротации;

граждане, постоянно проживающие за границей, тоже должны встать на военный учет.

Предполагается, что отсрочка от службы останется для представителей всех трех групп инвалидности.

Что известно о предварительном законопроекте о мобилизации

В конце 2023 года Кабинет министров подал в Раду законопроект о мобилизации, предусматривавший усиление мобилизационных мер. В правительственном законопроекте нашли много недоработок и в конце концов Кабмин отозвал документ из Рады.

По словам уполномоченного по правам человека в Верховной Раде Дмитрия Лубинца, отдельные пункты в законопроекте нарушали базовые права человека.

По его словам, нарушением Конституции является сложение ТЦК дополнительных полномочий, а также возможность мобилизации лиц с инвалидностью третьей группы.

Позже стало известно, что Минобороны уже подготовило новую редакцию проекта закона о мобилизации.