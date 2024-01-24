У Раді спростували заяви про внесення зміненого законопроєкту про мобілізацію

За інформацією журналістів видання “Цензор.НЕТ” представники Міноборони подали на розгляд парламенту доопрацьований законопроєкт щодо механізмів проведення мобілізації, військового обліку та військової служби.

Що кажуть у Верховній Раді

Глава комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич спростував інформацію ЗМІ про подання до Верховної Ради нібито доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію.

Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради України доопрацьований законопроект щодо мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення, - зазначає Завітневич. Поширити

Завітневич підкреслив, що станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради України не надходило.

Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту, - наголосив керівник парламентського комітету. Поширити

Що відомо про заяви ЗМІ про змінений проєкт про мобілізацію

За інформацією видання із посиланням на власні джерела, Міноборони пропонує наступні зміни в мобілізації і проходженні служби:

чітко закріплюється норма про обов'язок кожного військовозобов'язаного пройти звірку облікових даних;

обов'язкове носіння із собою військово-облікового документу під час воєнного стану;

створення електронного кабінету військовозобов'язаного;

скасування відстрочки за доглядом за хворими батьками дружини (тепер тільки догляд за власними батьками дає відстрочку);

ті, хто відслужив 36 місяців під час дії воєнного стану, мають право на отримання відстрочки, що діятиме 2 роки;

звільнені зі служби строковики отримують 6-місячну відстрочку від мобілізації;

скасування строковї служби та запровадження базової військової служби для осіб до 25 років, строк служби становитиме 5 місяців у мирний час і 3 місяці - у воєнний (для жінок - за бажанням, чоловікам - обов'язково);

звільнення від служби для тих, хто повернувся з полону;

скасування категорії "обмежено придатних" до військової служби, обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК;

1 місяць безперервної участі у бойових діяї прирівнюється до 2 місяців служби загалом;

після 6 місяців перебування "на нулі" військовослужбовці мають отримати 2 місяці відпочинку в межах ротації;

громадяни, що постійно проживають за кордоном, теж повинні стати на військовий облік.

Також передбачається, що відстрочка від служби залишиться для представників усіх трьох груп інвалідності.

Що відомо про пепередній законопроєкт про мобілізацію

Наприкінці 2023 року Кабінет міністрів подав у Раду законопроект про мобілізацію, який передбачав посилення мобілізаційних заходів. В урядовому законопроекті знайшли багато недопрацювань і зрештою Кабмін відкликав документ з Ради.

За словами уповноваженного з прав людини у Верховній Раді Дмитра Лубінця, окремі пункти у законопроєкті порушували базові права людини.

За його словами, порушенням Конституції є додавання ТЦК додаткових повноважень, а також можливість мобілізації осіб з інвалідністю третьої групи.

Пізніше стало відомо, що Міноборони вже підготувало нову редакцію проекту закону про мобілізацію.