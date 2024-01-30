Кабмин внес в Раду новый законопроект о мобилизации

Правительство доработало Закон о мобилизации

Правительство Украины доработало и внесло в Раду новый законопроект о мобилизации.

Об этом говорится в соответствующем проекте закона.

В частности, речь идет о законопроекте, внесенном Минобороны и доработанном народными депутатами. Поскольку предварительный документ был отозван из Верховной Рады 11 января. Тогда же глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что команда министерства уже подготовила новую редакцию законопроекта о мобилизации. По его словам, в ней были учтены все предложения, которые согласовали с депутатами на заседаниях парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Как ранее заявляла заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова, начало реализации норм законопроекта после его принятия ожидается "в течение недель или месяца". Также она рассказывала, что кардинальных изменений в новой редакции законопроекта не будет, однако изменятся подходы к отдельным категориям граждан.

Главная идея законопроекта неизменна. Она состоит в том, чтобы дать возможность отдохнуть тем, кто сражается на передовой с 2022 года и дольше, – отметили в Минобороны. Поделиться

Хотя разработчики могут пойти на частичное смягчение норм, но общую концепцию при этом оставят – в частности, в отношении ограничений для уклоняющихся (против чего жестко выступают депутаты).

Что с предыдущей версией законопроекта

25 декабря Кабмин внес в ВР законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усовершенствованию отдельных вопросов мобилизации, военного учета и прохождения военной службы" (№10378).

После публикации текста документ почти сразу вызвал большой резонанс, а бурные дискуссии вокруг него шли три недели. Законопроект рассматривали несколько комитетов ВРУ. В обсуждении приняли участие главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, начальник Генштаба Сергей Шаптала, министр обороны Рустем Умеров, руководство ВРУ, главы фракций и комитетов.

Уже 8 января на заседании Комитет ВР по антикоррупционной политике признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски, а Комитет по социальной политике рекомендовал доработать проект. В то же время в Раду подали еще четыре альтернативных законопроекта о мобилизации.

Самые проблемные вопросы законопроекта о мобилизации

Больше дискуссий в Раде вызвала норма о внесении так называемых уклонистов в реестр должников (введение против них санкций, касающихся ограничения права распоряжаться собственным имуществом, управлять автомобилем и т.п.), наряду с отменой отсрочки для людей с инвалидностью III группы (то есть, чтобы после принятия закона призыву не подлежали только те, кто имеет I и II группы инвалидности). Многие в парламенте настаивали на том, что в доработанном документе эти позиции необходимо убрать.

Кроме того, заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Егор Чернев отмечал необходимость убрать норму по отправке повесток по электронной почте. Поскольку, как объяснил он, такое письмо просто может попасть в спам и человек его не увидит. А потом за это ее еще могут привлечь к ответственности.

Также дискуссии шли через вопросы демобилизации и снижения возраста мобилизации до 25 лет и т.д. По словам Чернева, нынешнее положение о демобилизации после 36 месяцев службы во время военного положения вызывает вопросы у Минобороны и Генштаба. Поскольку они не могут сейчас предусмотреть свои возможности по замене опытных людей на линии фронта. Впрочем, нардеп добавил, что будут рассматриваться разные подходы.

Наконец, 11 января заседал Согласительный совет, после которого стало известно, что законопроект о мобилизации вернули на доработку Кабмина, а вместе с ним предложения, наработанные в комитетах Совета и рабочих группах.

Потом глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия подчеркнул, что такие нормы, как призыв инвалидов III группы, мобилизация транспорта в ФЛП будут отменены, а электронные повестки вообще нельзя обсуждать.

Спикер ВРУ Руслан Стефанчук рассказывал, какие замечания к "мобилизационному" законопроекту Рада передала правительству. Среди них ограничение конституционных прав граждан, привлечение в армию людей с инвалидностью III группы, приемлемость "электронного решения вопросов" учета военнообязанных, а также ряд социальных гарантий для военных.

Что говорят в Верховной Раде

Глава комитета Совета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич 24 января опроверг информацию СМИ о представлении Верховной Рады якобы доработанного законопроекта о мобилизации.

Некоторые СМИ распространили недостоверную информацию о том, что правительство якобы внесло в Верховную Раду Украины доработанный законопроект по мобилизации и прохождению военной службы. Хочу опровергнуть эти ложные сообщения, – отмечает Завитневич. Поделиться

Завитневич подчеркнул, что по состоянию на данный момент никаких подобных законопроектов от правительства в Верховную Раду Украины не поступало.