Кабмін вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію

Кабінет міністрів України після доопрацювання вніс до Верховної Ради новий законопроєкт, що стосується мобілізації, військового обліку та проходження військової служби.

Уряд доопрацював Закон про мобілізацію

Уряд України доопрацював та вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію.

Про це йдеться у відповідному проєкті закону.

Зокрема, йдеться про законопроєкт, який був внесений Міноборони та доопрацьований народними депутатами. Оскільки попередній документ був відкликаний з Верховної Ради 11 січня. Тоді ж глава Міноборони Рустем Умєров заявив, що команда міністерства вже підготувала нову редакцію законопроєкту про мобілізацію. За його словами, у ній врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Як раніше заявляла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова, початок реалізації норм законопроєкту після його прийняття очікується "впродовж тижнів чи місяця". Також вона розповідала, що кардинальних змін у новій редакції законопроєкту не буде, проте зміняться "підходи до окремих категорій громадян".

Головна ідея законопроєкту незмінна. Вона полягає в тому, щоб дати можливість відпочити тим, хто воює на передовій з 2022 року й довше, – зазначили у Міноборони. Поширити

Хоча розробники можуть піти на часткове пом'якшення норм, але загальну концепцію при цьому залишать – зокрема щодо обмежень для ухилянтів (проти чого жорстко виступають депутати).

Що з попередньою версією законопроєкту

25 грудня Кабмін вніс до ВР законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби" (№ 10378).

Після публікації тексту документ майже одразу викликав неабиякий резонанс, а бурхливі дискусії навколо нього точилися три тижні. Законопроєкт розглядали кілька комітетів ВРУ. В обговоренні брали участь головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, начальник Генштабу Сергій Шаптала, міністр оборони Рустем Умєров, керівництво ВРУ, голови фракцій та комітетів.

Вже 8 січня на засіданні Комітет ВР з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики, а Комітет з соціальної політики рекомендував доопрацювати проєкт. Водночас до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

Найпроблемніші питання законопроєкту про мобілізацію

Найбільше дискусій у Раді викликала норма про внесення так званих ухилянтів до реєстру боржників (запровадження проти них санкцій, що стосуються обмеження права розпоряджатися власним майном, керувати автомобілем тощо), поряд зі скасуванням відстрочки для людей з інвалідністю III групи (тобто, щоб після ухвалення закону призову не підлягали лише ті, хто мають I та II групи інвалідності). Багато хто в парламенті наполягав на тому, що у доопрацьованому документі ці позиції необхідно прибрати.

Крім того, заступник голови комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв наголошував на необхідності прибрати норму щодо надсилання повісток електронною поштою. Оскільки, як пояснив він, такий лист просто може потрапити до спаму і людина його не побачить. А потім за це її ще можуть притягти до відповідальності.

Також дискусії точилися через питання демобілізації й зниження віку мобілізації до 25 років тощо. За словами Чернєва, нинішнє положення про демобілізацію після 36 місяців служби під час воєнного стану викликає запитання в Міноборони та Генштабу. Оскільки вони не можуть зараз передбачити свої спроможності щодо заміни досвідчених людей на лінії фронту. Втім, нардеп додав, що будуть розглядатися різні підходи.

Нарешті 11 січня засідала Погоджувальна рада, після якої стало відомо, що законопроєкт про мобілізацію повернули на доопрацювання Кабміну, а разом з ним пропозиції, напрацьовані в комітетах Ради та робочих групах.

Опісля голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія наголосив, що такі норми, як призов інвалідів III групи, мобілізація транспорту у ФОПів будуть скасовані, а електронні повістки взагалі не можна обговорювати.

Спікер ВРУ Руслан Стефанчук розповідав, які зауваження до "мобілізаційного" законопроєкту Рада передала уряду. Серед них обмеження конституційних прав громадян, залучення до війська людей з інвалідністю III групи, прийнятність "електронного розв'язання питань" обліку військовозобов'язаних, а також низка соціальних гарантій для військових.

Що кажуть у Верховній Раді

Глава комітету Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич 24 січня спростував інформацію ЗМІ про подання до Верховної Ради нібито доопрацьованого законопроєкту про мобілізацію.

Деякі ЗМІ поширили недостовірну інформацію про те, що уряд начебто вніс до Верховної Ради України доопрацьований законопроект щодо мобілізації та проходження військової служби. Хочу спростувати ці неправдиві повідомлення, – зазначає Завітневич. Поширити

Завітневич підкреслив, що станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради України не надходило.