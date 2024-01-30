Як у новому законопроєкті про мобілізацію планують карати ухилянтів

У новому законопроєкті щодо проведення мобілізації в Україні, поданом урядом до Верховної Ради, пропонуються заходи проти осіб, які ігнорують вимогу з'являтись за повісткою до ТЦК.

Що відомо про запропоновані заходи проти ухилянтів від мобілізації

Зазначається, що відповідно до текста законопроєкту, у разі неявки військовозабов’язаного або резервіста до ТЦК у визначений повісткою термін, його можуть затримати та примусово доправити до ТЦК протягом 15 днів.

У разі неможливості затримання проти нього можуть бути вжиті обмежувальні заходи через суд.

Перед вжиттям заходів військовозабов’язаному ТЦК має надіслати спеціальну вимогу.

Керівники ТЦК будуть надсилати її протягом 5 днів в електронній формі (якщо громадянин зареєстрований в електронному кабінету військовозобов'язаного) або в паперовій формі рекомендованим листом поштою.

Днем отримання вимоги вважатиметься:

день вручення вимоги під розписку;

день отримання військкоматом повідомлення про доставлення вимоги до електронного кабінету;

день проставлення на пошті відмітки про відмову отримати вимогу чи відмітки про неможливість вручення вимоги особі з інших причин.

Після отримання вимоги військовозобов'язаний буде мати 10 календарних днів, щоб з'явитися до ТЦК.

Яким буде покарання

Якщо громадянин не з'явиться до ТЦК і після вимоги, тоді військкомат може звернутися до суду, щоб той вжив щодо порушника наступні заходи впливу:

тимчасове обмеження у праві виїзду за межі України;

тимчасове обмеження праві керування транспортними засобами;

арешт на кошти та інші цінності, що знаходяться на рахунках та на зберіганні у банках та інших фінустановах, або на електронні гроші на електронних гаманцях.

Вимога ТЦК може бути відкликана. Для цього в законопроекті передбачено декілька підстав:

виконання вимоги у повному обсязі;

прибуття до ТЦК;

рішення суду щодо незадоволення вимог ТЦК.

Крім того, за громадянами залишається право на оскарження обмежень у судовому порядку.