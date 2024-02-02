Норма про ротацію військових у законопроєкті про мобілізацію відсутня — голова комітету з нацбезпеки

Голова парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп "Слуги народу" Олександр Завітневич вважає, що у новому урядовому законопроєкті про мобілізацію бракує норми про ротацію.
Терміни ротації бійців ЗСУ треба додати у закон про мобілізацію – Завітневич
У новому проєкті закону про мобілізацію немає норми про ротацію військових.
Про це Завітневич повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна".
Завіткевич зазначив, що в поправках до законопроєкту між першим і другим читаннями народні депутати, найімовірніше, пропонуватимуть цю норму.
Також, на його думку, важко погодитися з пропозицією законопроєкту про мобілізацію засуджених:
За його словами, військовослужбовці теж проти такої норми в законодавстві.
За словами Завітневича, позитивно, що в законодавство пропонують внести норму про те, що особи з інвалідністю не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Серед плюсів законопроєкту голова комітету відзначив положення про право на звільнення з військової служби військовослужбовців, звільнених із полону, якщо вони не виявили бажання служити далі.
Завітневич також окремо виділив норму про додаткову 90-денну відпустку (без поділу на частини) зі збереженням грошового забезпечення військовослужбовцям після їхнього звільнення з полону (крім тих, хто вирішив звільнитися з військової служби – ред.).
Відповідаючи на запитання щодо термінів розгляду законопроєкту у Раді, голова комітету нагадав про 14 днів, передбачених для подання альтернативних законопроєктів, хоча й припустив, що цей термін Рада може скоротити.
Новий законопроєкт про мобілізацію: що відомо
30 січня Кабінет міністрів затвердив та вніс до Верховної Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію.
В оновленому законопроєкті пропонується запровадити заходи впливу на ухилянтів, які можуть бути застосовані за рішенням суду.
Кабінет міністрів у законопроєкті про мобілізацію пропонує чоловіків, які вперше будуть влаштовуватися на державну службу, приймати лише з базовою загальновійськовою підготовкою чи військовою службою. Виключення – ті, кого визнали непридатними.
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