В Раде посчитали расходы на мобилизацию
Категория
Украина
Дата публикации

В Раде посчитали расходы на мобилизацию

Военный ВСУ
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Источник:  online.ua

По оценкам руководителя парламентского бюджетного комитета Роксоланы Подласы, расходы на мобилизацию от 400 до 500 тыс. военнообязанных будут стоить около 700 млрд грн.

Что известно о возможных затратах на проведение мобилизации

Министерство обороны и Министерство финансов совместно с комитетами Верховной Рады, в соответствии с бюджетным и оборонным, сочли это, но я не хотела бы это озвучивать публично, чтобы не давать российским OSINTерам лишней для них информации, - отмечает Подласа.

Она подчеркнула, что мобилизовать от 400 до 500 тыс человек в этом году будет стоить 322 млрд грн дополнительных расходов.

Эти расходы, по словам Подлассы, связаны с необходимостью обеспечения питания и выплат заработной платы военным.

По ее словам, представители Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета также озвучивали дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники, которая обойдется около 400 млрд гривен.

То есть, сейчас речь идет о дополнительной потребности на 2024 год около 700 млрд грн. Здесь нужно понимать, что 700 млрд грн – это колоссальная сумма, это около 22,5% всех наших расходов в 2024 году и 41% наших расходов на оборону, – объясняет руководитель бюджетного комитета Рады.

Подласа также добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является сложной задачей, в связи с чем "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".

Что говорит о мобилизации секретарь СНБО

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым, и это ключевой вопрос.

Главное – чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости, – подчеркнул Данилов.

Он отметил, что защита государства является обязанностью каждого гражданина Украины.

Хочу, чтобы все поняли, что война идет не только на линии фронта, война идет по всей территории нашей страны. Все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины, – объясняет Данилов.

Данилов также подчеркнул, что "сейчас закона нет, есть проект закона".

Когда депутаты Верховной рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной рады могут принять в той или иной редакции. Это уже право депутатов голосовать за эту норму или как-то ее изменить, отредактировать. Когда будет закон, тогда мы сможем окончательно рассматривать этот вопрос, – подчеркнул секретарь СНБО.

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