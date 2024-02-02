В Раде посчитали расходы на мобилизацию

По оценкам руководителя парламентского бюджетного комитета Роксоланы Подласы, расходы на мобилизацию от 400 до 500 тыс. военнообязанных будут стоить около 700 млрд грн.
Что известно о возможных затратах на проведение мобилизации
Она подчеркнула, что мобилизовать от 400 до 500 тыс человек в этом году будет стоить 322 млрд грн дополнительных расходов.
Эти расходы, по словам Подлассы, связаны с необходимостью обеспечения питания и выплат заработной платы военным.
По ее словам, представители Минобороны на встречах по вопросу мобилизации и открытых заседаниях оборонного комитета также озвучивали дополнительную потребность в закупке и модернизации военной техники, которая обойдется около 400 млрд гривен.
Подласа также добавила, что увеличить собственные поступления на 40% за несколько месяцев является сложной задачей, в связи с чем "эти разговоры, где взять дополнительные деньги в бюджет, как раз и являются следствием этой потребности".
Что говорит о мобилизации секретарь СНБО
По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, новый законопроект о мобилизации должен быть справедливым, и это ключевой вопрос.
Он отметил, что защита государства является обязанностью каждого гражданина Украины.
Данилов также подчеркнул, что"сейчас закона нет, есть проект закона".