СБУ ликвидировала 4 новые схемы для уклонистов от мобилизации

Служба безопасности Украины заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны 10 организаторов сделок, предлагавших военнообязанным бежать в Евросоюз за поддельными документами.

СБУ задержала организаторов новых схем уклонения от мобилизации

СБУ ликвидировала еще 4 «схемы для уклоняющихся»: одной из них воспользовался клирик УПЦ (МП).

Об этом СБУ сообщила в Facebook.

Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.

В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов.

Стоимость таких «услуг» оценивали в 12 тыс долл, в зависимости от срочности выезда.

Так, на Закарпатье разоблачены три дельца, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов.

По оперативной информации, среди их клиентов был клирик местной епархии УПЦ (МП), воспользовавшийся схемой, чтобы нелегально уехать за границу. Пока он в Украине, по этому факту продолжается расследование. Поделиться

По данным следствия, сделку организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.

Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему «Путь». После этого уклонявшихся «подсаживали» на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу.

В Тернопольской области заблокированы сразу две схемы уклонения от мобилизации. Одну из них организовали два местных коммерсанта. Они торговали фальшивыми справками военно-врачебной комиссии и военкомата по поводу непригодности к службе из-за «плохого» здоровья. Поделиться

Для изготовления «пакета документов» дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений. Организаторы другой схемы называли себя приверженцами так называемого «народовластия». Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации. Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.

Во Львове сотрудники СБУ обезвредили преступную группу, за деньги обещавшую призывникам «списание» с военного учета по состоянию здоровья. В незаконную деятельность организатор схемы привлек двух сообщников, которые договаривались с клиентами и передавали ему деньги. Поделиться

По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.

В ВСУ рассказали об изменениях в мобилизации

Как заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, военнообязанный мужчина при изменении места жительства по закону имеет семидневный срок, чтобы стать на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, труда и т.д.

Иначе, говорит Фитьо, гражданин будет считаться уклоняющимся.

Как поясняет Фитьо, эти мероприятия уведомляются для уточнения военно-учетных данных. Это потому, что некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности.