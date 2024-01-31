СБУ ликвидировала 4 новые схемы для уклонистов от мобилизации

Служба безопасности Украины заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста. Задержаны 10 организаторов сделок, предлагавших военнообязанным бежать в Евросоюз за поддельными документами.
СБУ задержала организаторов новых схем уклонения от мобилизации
СБУ ликвидировала еще 4 «схемы для уклоняющихся»: одной из них воспользовался клирик УПЦ (МП).
Об этом СБУ сообщила в Facebook.
Служба безопасности заблокировала новые схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста.
В результате комплексных мероприятий в разных регионах Украины задержаны 10 организаторов сделок. Дельцы предлагали военнообязанным бежать в Евросоюз на основании поддельных документов.
Стоимость таких «услуг» оценивали в 12 тыс долл, в зависимости от срочности выезда.
Так, на Закарпатье разоблачены три дельца, которые отправляли потенциальных призывников в страны ЕС в качестве водителей международных пассажирских рейсов.
По данным следствия, сделку организовали два совладельца местной автотранспортной компании и их сообщник – житель Хустского района.
Используя е-подпись предприятия, фигуранты вносили персональные данные клиентов в информационную систему «Путь». После этого уклонявшихся «подсаживали» на рейс другими водителями и таким образом они пересекали границу.
Для изготовления «пакета документов» дельцы использовали поддельные бланки и штампы соответствующих госучреждений. Организаторы другой схемы называли себя приверженцами так называемого «народовластия». Злоумышленники выдавали своим единомышленникам военные билеты от имени фейковой организации. Внешне подделка была похожа на военно-учетные документы установленного образца и таким образом их использовали для уклонения от мобилизации.
По разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
Комплексные мероприятия проводились совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве органов прокуратуры.
В ВСУ рассказали об изменениях в мобилизации
Как заявил спикер Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо, военнообязанный мужчина при изменении места жительства по закону имеет семидневный срок, чтобы стать на учет в новый территориальный центр комплектования по месту жительства, труда и т.д.
Иначе, говорит Фитьо, гражданин будет считаться уклоняющимся.
Как поясняет Фитьо, эти мероприятия уведомляются для уточнения военно-учетных данных. Это потому, что некоторые граждане таким образом уклоняются от своей конституционной обязанности.
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