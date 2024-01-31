СБУ ліквідувала 4 нові схеми для ухилянтів від мобілізації

Служба безпеки України заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. Затримано 10 організаторів оборудок, які пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу за підробленими документами.

СБУ затримала організаторів нових схем ухилення від мобілізації

СБУ ліквідувала ще 4 «схеми для ухилянтів»: однією з них скористався клірик УПЦ (МП).

Про це СБУ повідомила у Facebook.

Служба безпеки заблокувала нові схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку.

У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано 10 організаторів оборудок. Ділки пропонували військовозобов’язаним втекти до Євросоюзу на підставі підроблених документів.

Вартість таких «послуг» оцінювали до 12 тис дол, залежно від терміновості виїзду.

Так, на Закарпатті викрито трьох ділків, які відправляли потенційних призовників до країн ЄС як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

За оперативною інформацією, серед їхніх клієнтів був клірик місцевої єпархії УПЦ (МП), який скористався схемою, щоб нелегально виїхати за кордон. Наразі він в Україні, за цим фактом триває розслідування. Поширити

За даними слідства, оборудку організували двоє співвласників місцевої автотранспортної компанії та їхній спільник – мешканець Хустського району.

Використовуючи е-підпис підприємства, фігуранти вносили персональні дані клієнтів до інформаційної системи «Шлях». Після цього ухилянтів «підсаджували» на рейс другими водіями і таким чином вони перетинали кордон.

На Тернопільщині заблоковано одразу дві схеми ухилення від мобілізації. Одну із них організували двоє місцевих комерсантів. Вони торгували фальшивими довідками військово-лікарської комісії та військкомату щодо непридатності до служби через «погане» здоров’я. Поширити

Для виготовлення «пакета документів» ділки використовували підроблені бланки і штампи відповідних держустанов. Організатори іншої схеми називали себе прибічниками так званого «народовладдя». Зловмисники видавали своїм однодумцям військові квитки від імені фейкової організації. Зовні підробка була дуже схожа на військово-облікові документи встановленого зразка і таким чином їх використовували для ухилення від мобілізації.

У Львові співробітники СБУ знешкодили злочинну групу, яка за гроші обіцяла призовникам «списання» з військового обліку за станом здоров’я. До незаконної діяльності організатор схеми залучив двох спільників, які домовлялися з клієнтами та передавали йому гроші. Поширити

За викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна.

Комплексні заходи проводили спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва органів прокуратури.

У ЗСУ розповіли про зміни в мобілізації

Як заявив речник Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, військовозобов’язаний чоловік при зміні місця проживання згідно із законом має семиденний термін, щоб стати на облік у новий територіальний центр комплектування за місцем проживання, праці тощо.

Інакше, каже Фітьо, громадянин вважатиметься ухилянтом.

Як пояснює Фітьо, ці заходи повідомлення проводяться для уточнення військово-облікових даних. Це тому, що деякі громадяни таким чином ухиляються від свого конституційного обов’язку.