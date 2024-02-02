У Раді порахували витрати на мобілізацію

За оцінками керівниці парламентського бюджетного комітету Роксолани Підласи, витрати на мобілізацію від 400 до 500 тис військовозабов'язаних коштуватимуть близько 700 млрд грн.
Що відомо про ймовірні витрати на проведення мобілізації
Вона підкреслила, що мобілізувати від 400 до 500 тис осіб у цьому році коштуватиме 322 млрд грн додаткових витрат.
Ці витрати, за словами Підласи, пов’язані із необхідністю забезпечення харчування та виплат заробітної платні військовим.
За її словами, представники Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучували додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.
Підласа також додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби".
Що каже про мобілізацію секретар РНБО
За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим, і це ключове питання.
Він зазначив, що захист держави є обов’язком кожного громадянина України.
Данілов також підкреслив, що"зараз закону немає, є проєкт закону".