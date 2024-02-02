У Раді порахували витрати на мобілізацію
Категорія
Україна
Дата публікації

У Раді порахували витрати на мобілізацію

Військовий ЗСУ
Read in English
Джерело:  online.ua

За оцінками керівниці парламентського бюджетного комітету Роксолани Підласи, витрати на мобілізацію від 400 до 500 тис військовозабов'язаних коштуватимуть близько 700 млрд грн. 

Що відомо про ймовірні витрати на проведення мобілізації

Міністерство оборони та Міністерство фінансів спільно з комітетами Верховної Ради, відповідно з бюджетним і оборонним, порахували це, але я не хотіла б це озвучувати публічно, щоб не давати російським OSINTерам зайвої для них інформації, — зазначає Підласа.

Вона підкреслила, що мобілізувати від 400 до 500 тис осіб у цьому році коштуватиме 322 млрд грн додаткових витрат.

Ці витрати, за словами Підласи, пов’язані із необхідністю забезпечення харчування та виплат заробітної платні військовим.

За її словами, представники Міноборони на зустрічах з питання мобілізації та відкритих засіданнях оборонного комітету також озвучували додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки, що обійдеться в близько 400 млрд гривень.

Тобто разом ідеться зараз про додаткову потребу на 2024 рік близько 700 млрд грн. Тут потрібно розуміти, що 700 млрд грн — це колосальна сума, це близько 22,5% усіх наших видатків у 2024 році та 41% наших видатків на оборону, — пояснює керівниця бюджетного комітету Ради.

Підласа також додала, що збільшити власні надходження на 40% за кілька місяців є важким завданням, у зв'язку з чим "ці розмови, де взяти додаткові гроші в бюджет, саме і є наслідком цієї потреби".

Що каже про мобілізацію секретар РНБО

За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, новий законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим, і це ключове питання.

Головне — щоб усе було справедливо. Слово "справедливість" лунає у нашого президента відносно цього законопроєкту як ключовий дороговказ у цьому питанні. Все має бути по справедливості, — підкреслив Данілов.

Він зазначив, що захист держави є обов’язком кожного громадянина України.

Хочу, щоб всі зрозуміли, що війна триває не тільки на лінії фронту, війна йде на всій території нашої країни. Усі мають бути залучені, усі мають працювати на перемогу України, — пояснює Данілов.

Данілов також підкреслив, що "зараз закону немає, є проєкт закону".

Коли депутати Верховної ради ухвалять цей акт, коли президент його підпише і він уже буде нормою закону, тоді ми зможемо говорити, що це норма закону. Сьогодні це проект закону, який депутати Верховної ради можуть ухвалити в тій чи іншій редакції. Це вже право депутатів голосувати за цю норму чи в якийсь спосіб її змінити, відредагувати. Коли буде закон, тоді ми зможемо остаточно розглядати це питання, — підкреслив секретар РНБО.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Кабмін вніс до Ради новий законопроєкт про мобілізацію
Верховна Рада України
Мобілізація
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ ліквідувала 4 нові схеми для ухилянтів від мобілізації
СБУ
СБУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Санкції, мобілізація, БпЛА. Залужний розкрив виклики України всередині та за кордоном
Валерій Залужний

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим