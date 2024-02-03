Новый законопроект о мобилизации. СНБО выступил с важным уточнением
Категория
Украина
Дата публикации

Новый законопроект о мобилизации. СНБО выступил с важным уточнением

мобилизация
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Несмотря на то, что 30 января правительство Украины внесло в парламент новую редакцию законопроекта о мобилизации, его нормы еще могут изменить.

В СНБО говорят, что новый законопроект о мобилизации не является финальной версией

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, в первую очередь новый законопроект должен учитывать потребности бойцов ВСУ.

Что важно понимать, во время Ставки Верховного главнокомандующего было немало дискуссий по поводу изменений в законопроекте.

По словам Данилова, последнюю версию документа дорабатывали в Кабмине и Минобороны, однако она не является окончательной.

Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, нужно ли вносить дополнительные правки, — добавил Алексей Данилов.

Как объясняет секретарь СНБО, очень важно дождаться финальной редакции законопроекта о мобилизации, чтобы делать определенные выводы.

Власти Украины прежде всего хотят, чтобы этот документ был справедливым.

Новый законопроект о мобилизации. Что важно знать:

  1. в документе четко очерчены методы воздействия на граждан, не выполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. Речь идет о блокировании банковских счетов и привлечении граждан в суд;

  2. украинцы начнут получать повестки через электронный кабинет;

  3. в Украине могут отменить срочную службу. Вместо нее будет базовая военная подготовка. К тому же после мобилизации в течение двух — трех месяцев будет также обязательное военное обучение.

  4. кроме того, в документе есть предложение об уменьшении призывного возраста для граждан от 27 до 25 лет. Теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.

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