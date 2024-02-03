Несмотря на то, что 30 января правительство Украины внесло в парламент новую редакцию законопроекта о мобилизации, его нормы еще могут изменить.

В СНБО говорят, что новый законопроект о мобилизации не является финальной версией

Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, в первую очередь новый законопроект должен учитывать потребности бойцов ВСУ.

Что важно понимать, во время Ставки Верховного главнокомандующего было немало дискуссий по поводу изменений в законопроекте.

По словам Данилова, последнюю версию документа дорабатывали в Кабмине и Минобороны, однако она не является окончательной.

Думаю, еще будут дискуссии среди депутатов, нужно ли вносить дополнительные правки, — добавил Алексей Данилов. Поделиться

Как объясняет секретарь СНБО, очень важно дождаться финальной редакции законопроекта о мобилизации, чтобы делать определенные выводы.

Власти Украины прежде всего хотят, чтобы этот документ был справедливым.

Новый законопроект о мобилизации. Что важно знать: