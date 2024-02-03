Несмотря на то, что 30 января правительство Украины внесло в парламент новую редакцию законопроекта о мобилизации, его нормы еще могут изменить.
В СНБО говорят, что новый законопроект о мобилизации не является финальной версией
Как подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов, в первую очередь новый законопроект должен учитывать потребности бойцов ВСУ.
Что важно понимать, во время Ставки Верховного главнокомандующего было немало дискуссий по поводу изменений в законопроекте.
По словам Данилова, последнюю версию документа дорабатывали в Кабмине и Минобороны, однако она не является окончательной.
Как объясняет секретарь СНБО, очень важно дождаться финальной редакции законопроекта о мобилизации, чтобы делать определенные выводы.
Власти Украины прежде всего хотят, чтобы этот документ был справедливым.
Новый законопроект о мобилизации. Что важно знать:
в документе четко очерчены методы воздействия на граждан, не выполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. Речь идет о блокировании банковских счетов и привлечении граждан в суд;
украинцы начнут получать повестки через электронный кабинет;
в Украине могут отменить срочную службу. Вместо нее будет базовая военная подготовка. К тому же после мобилизации в течение двух — трех месяцев будет также обязательное военное обучение.
кроме того, в документе есть предложение об уменьшении призывного возраста для граждан от 27 до 25 лет. Теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.
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