Попри те, що 30 січня уряд України вніс до парламенту нову редакцію законопроєкту про мобілізацію, його норми ще можуть змінювати.
У РНБО кажуть, що новий законопроєкт про мобілізацію не є фінальною версією
Як наголосив секретар РНБО Олексій Данілов, насамперед новий законопроєкт має враховувати потреби бійців ЗСУ.
Що важливо розуміти, під час Ставки Верховного головнокомандувача було чимало дискусій щодо змін у законопроєкті.
За його словами, останню версію документа доробляли в Кабміні та Міноборони, однак вона не є остаточною.
Як пояснює секретар РНБО, вкрай важливо дочекатися фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію, щоб робити певні висновки.
Влада України насамперед хоче, щоб цей документ був справедливий.
Новий законопроєкт про мобілізацію. Що важливо знати:
у документі чітко окреслені методи впливу на громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Йдеться про блокування банківських рахунків та притягнення громадян до суду.
Українці почнуть отримувати повісти через електронний кабінет.
в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох — трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.
окрім того, у документі є пропозиція щодо зменшення призовного віку для громадян від 27 до 25 років. Тепер військовозобов'язаними чоловіки будуть ставати із 25 років, а від 18 до 25 вважатимуться призовниками.
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