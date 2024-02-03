Що важливо розуміти, під час Ставки Верховного головнокомандувача було чимало дискусій щодо змін у законопроєкті.

За його словами, останню версію документа доробляли в Кабміні та Міноборони, однак вона не є остаточною.

Думаю, ще будуть дискусії серед депутатів, чи треба вносити додаткові правки, — додав Олексій Данілов.

Як пояснює секретар РНБО, вкрай важливо дочекатися фінальної редакції законопроєкту про мобілізацію, щоб робити певні висновки.

Влада України насамперед хоче, щоб цей документ був справедливий.

у документі чітко окреслені методи впливу на громадян, які не виконують обов'язки з мобілізаційної підготовки та мобілізації. Йдеться про блокування банківських рахунків та притягнення громадян до суду.

Українці почнуть отримувати повісти через електронний кабінет.

в Україні можуть скасувати строкову службу. Замість неї буде базовий військовий вишкіл. До того ж після мобілізації протягом двох — трьох місяців буде також обов'язковий військовий вишкіл.