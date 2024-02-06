Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

ВСУ
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Источник:  Ярослав Железняк

Верховная Рада утвердила указ президента Владимира Зеленского о продолжении действия военного положения в Украине.

Военное положение и мобилизацию в Украине продолжили

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине минимум до 13 мая 2024 года.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №10456 о продлении военного положения, а также №10457 о продлении срока проведения общей мобилизации. Их накануне внес в Совет президент Владимир Зеленский.

Действие этого особого режима продолжили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 335 парламентариев. За продолжение мобилизации проголосовали 323 нардепа.

Далее — подписание за президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

В настоящее время украинские власти работают над изменениями в мобилизации. После отзыва из-за ряда замечаний первого законопроекта, в Раду правительство внесло обновленный проект, содержащий некоторые изменения:

  1. в документе четко очерчены методы воздействия на граждан, не исполняющих обязанности по мобилизационной подготовке и мобилизации. Речь идет о блокировании банковских счетов и привлечении граждан в суд.

  2. Украинцы станут получать повести через электронный кабинет.

  3. в Украине могут отменить срочную службу Вместо нее будет базовая военная выучка. К тому же после мобилизации в течение двух-трех месяцев будет также обязательна военная обучение.

  4. Кроме того, в документе есть предложение по уменьшению призывного возраста для граждан от 27 до 25 лет. Теперь военнообязанными мужчины будут становиться с 25 лет, а от 18 до 25 будут считаться призывниками.

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