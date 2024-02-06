Рада продлила военное положение и мобилизацию в Украине

Военное положение и мобилизацию в Украине продолжили

Верховная Рада продлила военное положение и общую мобилизацию в Украине минимум до 13 мая 2024 года.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №10456 о продлении военного положения, а также №10457 о продлении срока проведения общей мобилизации. Их накануне внес в Совет президент Владимир Зеленский.

Действие этого особого режима продолжили уже в десятый раз с начала полномасштабной войны.

В частности, решение о продлении действия военного положения поддержали 335 парламентариев. За продолжение мобилизации проголосовали 323 нардепа.

Далее — подписание за президентом Владимиром Зеленским.

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

В настоящее время украинские власти работают над изменениями в мобилизации. После отзыва из-за ряда замечаний первого законопроекта, в Раду правительство внесло обновленный проект, содержащий некоторые изменения: