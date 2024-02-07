Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

7 лютого парламент України у першому читанні підтримав законопроєкт Кабміну про мобілізацію.
Законопроєкт про мобілізацію схвалено у першому читанні
Нардеп Ярослав Железняк офіційно підтвердив, що ВРУ підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.
Що важливо розуміти, документ підтримали без пропозицій Комітету.
Народний обранець звертає увагу на те, що для внесення правок є час до 21 лютого, після чого буде голосування у другому читанні.
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За законопроєкт №10448 в цілому проголосували 264 народних обранців.
Як наголошує Ярослав Железняк, проєктом Закону пропонується передбачити:
У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.
Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.
У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;
Установити, що волевиявлення особи, вчинене та посвідчене нотаріально, до введення в дію цього Закону щодо власних репродуктивних клітин, є підставою для застосування допоміжних репродуктивних технологій із використанням цих репродуктивних клітин.
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