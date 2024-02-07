Рада схвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні

Нардеп Ярослав Железняк офіційно підтвердив, що ВРУ підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

За − 243 .(Я і колеги по фракції НЕ голосували). По фракціях: Слуга народу − 178, Європейська солідарність − 0, Батьківщина − 0, Платформа за життя та мир − 17, За майбутнє − 7, Голос − 3, Довіра − 18, Відновлення України − 12, Позафракційні − 8.

Народний обранець звертає увагу на те, що для внесення правок є час до 21 лютого, після чого буде голосування у другому читанні.

"Тобто найбільш ймовірно буде прийнято законопроект в цілому в останній тиждень лютого, підписаний на початку березня і вступить в силу через місяць, тобто у квітні", − підсумував Железняк.

За законопроєкт №10448 в цілому проголосували 264 народних обранців.

Як наголошує Ярослав Железняк, проєктом Закону пропонується передбачити:

У разі загибелі або визнання померлою в установленому порядку особи, репродуктивні клітини якої зберігаються, їх безоплатне зберігання відповідно до цього Закону здійснюється протягом 3-х років з моменту загибелі цієї особи, а після закінчення цього строку подальше зберігання таких клітин може бути продовжене за рахунок іншої особи, визначеної у розпорядженні особи щодо власних репродуктивних клітин.

Фізична особа, репродуктивні клітини якої зберігаються відповідно до законодавства, має право розпорядитися ними на випадок своєї смерті.

У разі використання для зачаття дитини репродуктивних клітин особи, яка здійснила відповідне розпорядження на випадок своєї смерті, ця фізична особа визнається батьком або матір’ю народженої у такий спосіб дитини;