Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении

В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение 3-х лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица в отношении собственных репродуктивных клеток.