Рада приняла законопроект о мобилизации в первом чтении

7 февраля парламент Украины в первом чтении поддержал законопроект Кабмина о мобилизации.
Законопроект о мобилизации был принят в первом чтении
Нардеп Ярослав Железняк официально подтвердил, что ВРУ поддержала в первом чтении правительственный законопроект №10449 об усилении мобилизации.
Что важно понимать, документ был поддержан без предложений Комитета.
Народный избранник обращает внимание на то, что для внесения правок есть время до 21 февраля, после чего последует голосование во втором чтении.
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За законопроект №10448 в целом проголосовали 264 народных избранника.
Как отмечает Ярослав Железняк, проектом Закона предлагается предусмотреть:
В случае гибели или признания умершим в установленном порядке лица, репродуктивные клетки которого сохраняются, их безвозмездное хранение в соответствии с настоящим Законом осуществляется в течение 3-х лет с момента гибели этого лица, а по истечении этого срока дальнейшее хранение таких клеток может быть продлено за счет другого лица, определенного в распоряжении лица в отношении собственных репродуктивных клеток.
Физическое лицо, репродуктивные клетки которого хранятся в соответствии с законодательством, имеет право распорядиться ими на случай своей смерти.
В случае использования для зачатия ребенка репродуктивных клеток лица, совершившего соответствующее распоряжение на случай своей смерти, это физическое лицо признается отцом или матерью рожденного таким образом ребенка;
Установить, что волеизъявление лица, совершенное и заверенное нотариально, к введению действие этого Закона относительно собственных репродуктивных клеток, является основанием для применения вспомогательных репродуктивных технологий с использованием этих репродуктивных клеток.
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