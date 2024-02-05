В Україні створять механізм бронювання працівників від мобілізації — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що наразі необхідно знайти формат підтримки того бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки. Це стосується і броні робітників подібних підприємств від мобілізації.

Зеленський анонсував новий справедливий механізм броні від мобілізації

В Україні планують розробити новий справедливий механізм бронювання працівників підприємств, які підлягають військовому призову.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, повідомляє Офіс президента у Facebook.

За його словами, зараз дуже важливим є діалог між бізнесом та державою у питанні бронювання працівників від мобілізації.

Ми всі підтримуємо наших воїнів, але без людей, які працюють, не буде заробітних плат. Зберігати економіку дуже потрібно. Але при цьому ми повинні не забувати: ми не можемо залишити хлопців на передовій без ротації. Це також дуже важливо. Сьогодні це пріоритет. Тому ми дотримуємося цієї формули: ти воюєш або працюєш на державу, – сказав Зеленський.

Президент вважає, що наразі необхідно знайти формат підтримки того бізнесу, який працює відкрито та сплачує податки.

Я попросив наших економістів і правоохоронців розробити особливий підхід до бізнесу, який повністю працює "в білу". Чесного українського бізнесу, щоб до таких людей на час війни не було питань від податківців і правоохоронців, – підкреслив Президент. Володимир Зеленський president.gov.ua

Законопроєкт про мобілізацію: що відомо

30 січня Кабінет міністрів України повторно вніс до Верховної ради законопроєкт про мобілізацію. Документом пропонується змінити порядок її проведення.

Зокрема, у законопроєкті містяться норми щодо зниження призовного віку до 25 років, обмеження для ухилянтів і не тільки.

Основним пунктом у документі є також питання броні для працівників підприємств.

Згідно з текстом законопроєкту, бронюванню підлягають військовозобов'язані, які працюють або проходять службу:

у державних органах на посадах державної служби категорії "А", голів обласних, районних рад, сільських, селищних, міських голів. А також до 50% військовозобов'язаних державної служби категорії "Б", "В", в органах місцевого самоврядування;

у Нацполіції України, Національному антикорупційному бюро, Державному бюро розслідувань, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Службі державної охорони, судах, інших державних органах та установах системи правосуддя та органах досудового розслідування, патронатних службах;

на підприємствах та установах, яким встановлені мобілізаційні завдання у разі, якщо це необхідно для виконання мобілізаційних завдань;

на підприємствах та установах, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення у особливий період, у тому числі забезпечують потреби Збройних сил України. Критерії та порядок визначення підприємств критично важливими визначає Кабмін.

При цьому документом передбачено, що порядок та організацію бронювання, критерії визначає Кабінет міністрів України.

Військовозобов'язаних, які отримали бронь на період мобілізації, хочуть зобов'язати уточнити свої облікові дані через електронний кабінет призовника або у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки.