В Украине создадут механизм бронирования работников от мобилизации — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо найти формат поддержки того бизнеса, который работает открыто и платит налоги. Это относится и к броне рабочих подобных предприятий от мобилизации.

Зеленский анонсировал новый справедливый механизм брони от мобилизации

В Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента в Facebook.

По его словам, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.

Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство, – сказал Зеленский.

Президент считает, что сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.

Я попросил наших экономистов и правоохранителей разработать особый подход к бизнесу, полностью работающему "в белую". Честного украинского бизнеса, чтобы к таким людям во время войны не было вопросов от налоговиков и правоохранителей, – подчеркнул Президент. Владимир Зеленский president.gov.ua

Законопроект о мобилизации: что известно

30 января Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.

В частности, в законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.

Основным пунктом в документе также вопросы брони для работников предприятий.

Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:

в государственных органах в должностях государственной службы категории "А", председателей областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;

в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;

на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задания, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;

на предприятиях и учреждениях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важны определяет Кабмин.

При этом документом предусмотрено, что порядок и организацию бронирования критерии определяет Кабинет министров Украины.

Военнообязанные, получившие бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.