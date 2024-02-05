В Украине создадут механизм бронирования работников от мобилизации — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходимо найти формат поддержки того бизнеса, который работает открыто и платит налоги. Это относится и к броне рабочих подобных предприятий от мобилизации.
Зеленский анонсировал новый справедливый механизм брони от мобилизации
В Украине планируется разработать новый справедливый механизм бронирования работников предприятий, подлежащих военному призыву.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает Офис президента в Facebook.
По его словам, сейчас очень важен диалог между бизнесом и государством в вопросе бронирования работников от мобилизации.
Мы все поддерживаем наших воинов, но без работающих людей не будет заработных плат. Сохранять экономику очень нужно. Но при этом мы не должны забывать: мы не можем оставить ребят на передовой без ротации. Это тоже очень важно. Сегодня это приоритет. Поэтому мы придерживаемся этой формулы: ты воюешь или работаешь на государство, – сказал Зеленский.
Президент считает, что сейчас необходимо найти формат поддержки бизнеса, который работает открыто и платит налоги.
Законопроект о мобилизации: что известно
30 января Кабинет министров Украины повторно внес в Верховную раду законопроект о мобилизации. Документ предлагает изменить порядок ее проведения.
В частности, в законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только.
Основным пунктом в документе также вопросы брони для работников предприятий.
Согласно тексту законопроекта, бронированию подлежат военнообязанные, работающие или проходящие службу:
в государственных органах в должностях государственной службы категории "А", председателей областных, районных советов, сельских, поселковых, городских голов. А также до 50% военнообязанных государственной службы категории "Б", "В", в органах местного самоуправления;
в Нацполиции Украины, Национальном антикоррупционном бюро, Государственном бюро расследований, органах прокуратуры, БЭБ, ГСЧС, Службе государственной охраны, судах, других государственных органах и учреждениях системы правосудия и органах досудебного расследования, патронатных службах;
на предприятиях и учреждениях, которым установлены мобилизационные задания, если это необходимо для выполнения мобилизационных задач;
на предприятиях и учреждениях, которые критически важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, в том числе обеспечивают потребности Вооруженных сил Украины. Критерии и порядок определения предприятий критически важны определяет Кабмин.
При этом документом предусмотрено, что порядок и организацию бронирования критерии определяет Кабинет министров Украины.
Военнообязанные, получившие бронь на период мобилизации, хотят обязать уточнить свои учетные данные через электронный кабинет призывника или в территориальном центре комплектования и социальной поддержки.
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