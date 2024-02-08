Рада доработает законопроект о мобилизации до второго чтения
Категория
Украина
Дата публикации

Рада доработает законопроект о мобилизации до второго чтения

ВСУ
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Источник:  online.ua

Профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении. Есть уже несколько находящихся в работе моментов.

Что хотят доработать в новом законопроекте о мобилизации

Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что к принятому в первом чтении правительственному законопроекту № 10449 об усилении мобилизации «у всех есть вопросы», над которыми профильный комитет будет работать до второго чтения.

В частности, Арахамия перечислил три аспекта законопроекта:

  • в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними — хотят оставить все в редакции действующего законодательства;

  • пересмотрят подход к аспирантам — окончательного решения нет, будут «искать компромисс»;

  • блокировка счетов.

Последний пункт, который есть в законопроекте, Арахамия назвал «точно неприемлемой нормой», которую, по его словам, вряд ли кто-то поддерживает в парламенте.

Это вопросы, которые уже в работе. Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан, — заявил он.

Давид Арахамия

Давид Арахамия

Глава фракции Слуга народа

Также, по словам Арахамии, парламентарии еще раз пересмотрят подход к аспирантам. Нардеп отметил, что пока финального решения еще нет — будут искать компромисс.

Также работаем в межфракционной рабочей группе над другими пунктами законопроекта. Должны сбалансировать интересы военного командования, бизнеса и граждан. Задача не из легких, работы будет много, — подытожил глава фракции "Слуги народа".

Что известно о новом законопроекте о мобилизации

7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд противоречащих Конституции Украины норм, впрочем он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.

30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.

В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклоняющихся, которые могут быть применены по решению суда.

Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой.

Исключение — только те, кого признали непригодными.

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