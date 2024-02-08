Рада доработает законопроект о мобилизации до второго чтения

Профильный комитет Рады будет дорабатывать новый законопроект по мобилизации, который 7 февраля был принят в первом чтении. Есть уже несколько находящихся в работе моментов.
Что хотят доработать в новом законопроекте о мобилизации
Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что к принятому в первом чтении правительственному законопроекту № 10449 об усилении мобилизации «у всех есть вопросы», над которыми профильный комитет будет работать до второго чтения.
В частности, Арахамия перечислил три аспекта законопроекта:
в отношении людей с инвалидностью и ухаживающих за ними — хотят оставить все в редакции действующего законодательства;
пересмотрят подход к аспирантам — окончательного решения нет, будут «искать компромисс»;
блокировка счетов.
Последний пункт, который есть в законопроекте, Арахамия назвал «точно неприемлемой нормой», которую, по его словам, вряд ли кто-то поддерживает в парламенте.
Также, по словам Арахамии, парламентарии еще раз пересмотрят подход к аспирантам. Нардеп отметил, что пока финального решения еще нет — будут искать компромисс.
Что известно о новом законопроекте о мобилизации
7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект о мобилизации.
Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что новая версия законопроекта о мобилизации содержит ряд противоречащих Конституции Украины норм, впрочем он призвал Парламент принять законопроект в первом чтении.
30 января Кабинет министров утвердил и внес в Верховную Раду обновленный законопроект о мобилизации.
В обновленном законопроекте предлагается ввести меры воздействия на уклоняющихся, которые могут быть применены по решению суда.
Кабинет министров в законопроекте о мобилизации предлагает мужчин, которые впервые будут устраиваться на государственную службу, принимать только с базовой общевойсковой подготовкой или военной службой.
Исключение — только те, кого признали непригодными.
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