Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным «Кеноби» в интервью online.ua рассказал, что стоит не ждать, а выбирать профессию и мобилизовываться уже сейчас.

Почему стоит мобилизовываться уже сейчас

Ян “Кеноби” говорит, что сейчас проблема в том, что люди заканчиваются.

И придет такой момент, что, возможно, придется всем попасть туда. Это уже так, утрирую, что все будем. Но сейчас, пока люди сидят на жопе ровно и думают: "Я там пережду, когда уже наступит моя очередь". Поделиться

Пока есть сейчас возможность, пока есть шанс, лучше пойти сейчас, выбрать специальность, отучиться по специальности и работать по специальности.

"Кеноби" говорит, что люди боятся, что их привезут в военкомат насильно, там подпишут какие-то бумаги, оденут бронекаску, форму, дадут автомат, привезут на позиции и скажут: "Микола, сиди здесь, умирай".

Люди этого боятся, но они просто не осознают. Армия — это микрогосударство внутри государства. Все, что есть в гражданской жизни, повторяется и в армии. И вот пока есть сейчас возможность, пока не наступил критический момент, лучше уж сейчас выбрать и пойти работать по какой-то специальности. Ян «Кеноби» Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

По словам Кеноби, сейчас отправляют на курсы обучения за границу, существует много профессиональных курсов внутри страны. В учебных центрах готовят снайперов, ПТУРистов , водителей, танкистов.

Человек был в гражданской жизни трактористом — пожалуйста, сажаем тебя за танчик, проходишь курс обучения, если это какой-то совдеповский танчик, там, скажем, 64-й, 72-й — сидишь учишься на нем. Поделиться

Если это что-то более современное или европейское, “Леопард”, “Абрамс” — надо ехать за границу на обучение, если ты прошел профессиональную подготовку и тебе подтвердили, что ты специалист — начинаешь службу.

Комбат Интернационального легиона вспоминает, что военные, которые на «Брэдли» уничтожили вражеский Т-90, прошли подготовку за границей, а командир машины говорил, что в War Thunder играл.