Заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным «Кеноби» в интервью online.ua рассказал, что стоит не ждать, а выбирать профессию и мобилизовываться уже сейчас.
Почему стоит мобилизовываться уже сейчас
Ян “Кеноби” говорит, что сейчас проблема в том, что люди заканчиваются.
Пока есть сейчас возможность, пока есть шанс, лучше пойти сейчас, выбрать специальность, отучиться по специальности и работать по специальности.
"Кеноби" говорит, что люди боятся, что их привезут в военкомат насильно, там подпишут какие-то бумаги, оденут бронекаску, форму, дадут автомат, привезут на позиции и скажут: "Микола, сиди здесь, умирай".
По словам Кеноби, сейчас отправляют на курсы обучения за границу, существует много профессиональных курсов внутри страны. В учебных центрах готовят снайперов, ПТУРистов , водителей, танкистов.
Если это что-то более современное или европейское, “Леопард”, “Абрамс” — надо ехать за границу на обучение, если ты прошел профессиональную подготовку и тебе подтвердили, что ты специалист — начинаешь службу.
Комбат Интернационального легиона вспоминает, что военные, которые на «Брэдли» уничтожили вражеский Т-90, прошли подготовку за границей, а командир машины говорил, что в War Thunder играл.
С Брэдли сжечь Т-90. Кто в это поверит? Это на грани фантастики. Это я понимаю, что человек был настроен патриотически, он был готов бороться до последнего в тот момент.
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