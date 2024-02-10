В Украине не будет мира, пока существует сама Россия. Об этом рассказал заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным “Кеноби” в интервью online.ua.

Мира не будет, пока существует Россия

Ян «Кеноби» убежден, что единственный возможный путь к миру — это распад России на республики.

Я не знаю, какое должно произойти сверхъестественное изменение, чтобы наконец-то наступил мир. Если [Россия] развалится на мелкие республики, может, тогда у нас и появится какой-то шанс на существование. Это постсоветская страна, живущая в коррупции все время своего существования, там господствует панибратство, там всем руководит кровавый карлик и его свита, и они наживаются на людях, строят себе замки, в прямом смысле слова. Поделиться

«Кеноби» считает, что даже после победы Украины, кто бы ни стал к власти в России, через несколько лет снова начнется война.

У нас не будет мира до тех пор, пока существует сама Россия. Всю историю существования Украины и России Россия нападала на Украину. Ян «Кеноби» заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона

Кеноби напоминает, что Путина не было во времена Петра I, но и тогда уничтожали Украину. Путина не было в советское время, но все равно было нападение на Украину.