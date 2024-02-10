В Украине не будет мира, пока существует сама Россия. Об этом рассказал заместитель командира 1-го пехотного батальона Интернационального легиона обороны Украины Ян с позывным “Кеноби” в интервью online.ua.
Мира не будет, пока существует Россия
Ян «Кеноби» убежден, что единственный возможный путь к миру — это распад России на республики.
«Кеноби» считает, что даже после победы Украины, кто бы ни стал к власти в России, через несколько лет снова начнется война.
Кеноби напоминает, что Путина не было во времена Петра I, но и тогда уничтожали Украину. Путина не было в советское время, но все равно было нападение на Украину.
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