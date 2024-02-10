Зазначається, що протягом доби ворог випустив по Україні 3 ракети, здійснив 43 авіаудари та 53 обстріли з РСЗВ по позиціях ЗСУ та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інша цивільна інфраструктура.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 6 атак біля Тернів, південно-східніше Виїмки, Роздолівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 9 атак поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 22 атаки в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 10 атак біля Сєверного, Тоненького та Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут окупанти 31 раз намагалися покращити тактичне положення.

На Шахтарському напрямку нашими захисниками відбито атаку ворога біля Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.