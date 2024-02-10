Украинские военные в течение суток 87 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ и нанесли российским оккупантам многочисленные потери в живой силе и военной технике.
Что известно о последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 3 ракеты, совершил 43 авиаудара и 53 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.
На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак у Тернов, юго-восточнее Выемки, Раздолевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.
На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Водяного Донецкой области.
В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предпринята 1 безуспешная попытка штурма позиций наших войск.
В течение суток подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и 2 артиллерийским средствам противника.
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