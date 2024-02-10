Отмечается, что в течение суток враг выпустил по Украине 3 ракеты, совершил 43 авиаудара и 53 обстрела из РСЗО по позициям ВСУ и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 6 атак у Тернов, юго-восточнее Выемки, Раздолевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 9 атак вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 22 атаки в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 10 атак возле Северного, Тоненького и Невельского Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь оккупанты 31 раз пытались улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражена атака врага возле Водяного Донецкой области.

В Запорожском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.