ВСУ отбили 22 атаки армии РФ на Бахмутском направлении — Генштаб

Украинские военные отразили 22 атаки противника на Бахмутском направлении, удерживали позиции и отражали штурмы оккупационных войск на Херсонском направлении. Авиация ударила по 5 районам сосредоточения личного состава противника.

Ситуация на фронте сегодня 10 февраля

За прошедшие сутки произошло 111 боевых столкновений. Всего враг нанес 73 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другая гражданская инфраструктура.

Авиационные удары получили:

Леоновка Черниговской области ;

Юнаковка, Яблоновка, Кондратовка Сумской области ;

Степная Новоселовка, Котляровка, Песчаное, Березники, Нестерное Харьковской области ;

Белогоровка Луганской области ;

Терны, Новомихайловка, Угледар Донецкой области ;

Роботино Запорожской области ;

Красный Маяк, Крынки, Берислав Херсонской области .

Под артиллерийским огнем оказались более 130 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 11 атак врага у Синьковки и Ивановки Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 14 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 22 атаки оккупантов неподалеку от Богдановки, Ивановского и Клищиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 21 атаку врага в районах Новобахмутовки, Авдеевки и еще 12 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника вблизи Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 19 атак.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отбиты 2 атаки врага южнее Золотой Нивы Донецкой области и севернее Приютного Запорожской области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 3 атаки противника западнее Новопокровки, Вербового и в районе Роботиного Запорожской области.

В Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций.

За прошедшие сутки противник совершил 4 безуспешных штурмовых действия.

В то же время, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 5 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 3 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники в 2 пунктах управления, 2 складах боеприпасов противника.