ВСУ уничтожили 910 российских солдат и более 20 артсистем – Генштаб
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 910 российских солдат и более 20 артсистем – Генштаб

Генштаб ВСУ
ВСУ
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Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 393290 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 910 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 6385 (+2) ед,

  • боевых бронированных машин — 11921 (+22) ед,

  • артиллерийских систем — 9435 (+24) ед,

  • РСЗО — 981 (+1) ед,

  • средства ПВО — 666 (+0) ед,

  • самолетов — 332 (+0) ед,

  • вертолетов — 325 (+0) ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 7209 (+18),

  • крылатые ракеты — 1881 (+1),

  • корабли /катера — 24 (+0) ед,

  • подводные лодки — 1 (+0) ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 12551 (+38) ед,

  • специальная техника — 1509 (+4)

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отражены 5 атак в районах населенных пунктов Синьковка, Ивановка Харьковской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении украинские воины отразили 4 атаки противника возле Тернов Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника вблизи Ивановского и Клещиевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери.

Силы обороны за прошедшие сутки отбили 19 атак врага в районе Авдеевки и еще 7 атак возле Первомайского, Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении украинские воины продолжают сдерживать противника недалеко от Георгиевки, Победы и Новомихайловки Донецкой области, где отбито 16 атак.

На Запорожском направлении Силами обороны отражена атака оккупантов западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении украинские воины продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 2 безуспешных штурмовых действия, — отмечает Генштаб.

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