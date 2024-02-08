По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, сейчас в районе Авдеевки Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

Лиховой отметил, что все подсчеты и заявления российских оккупантов относительно успехов в районе города неправдивы.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что сейчас говорить о захваченной оккупантами части Авдеевки неправильно, поскольку есть большая разница между подсчетами в административных границах города и по конкретным позициям и оперативному построению.

Ситуация в Авдеевке остается сложной, но при этом контролируемой, противник активизирует штурмовые действия с северного и южного флангов, отмечает Лиховой. Поделиться

По его словам, упорные бои ведутся уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

Чего армия РФ пытается добиться в Авдеевке

Замысел противника очевиден, он пытается отрезать украинские силы от города, зайдя между Авдеевским коксохимическим заводом и карьером, – объясняет Лиховой. Поделиться

Он также подчеркнул, что враг направляет свое основное штурмовое давление на Авдеевку с севера.

Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что российские оккупанты имеют очевидный замысел лишить украинских военных главной логистической артерии и добиться оцепления города.

При этом логистическая поставка Сил обороны Украины затруднена, но продолжает осуществляться. Наши защитники и защитницы стойко держат оборону, наносят противнику комплексное огневое поражение, - подчеркнул Лиховой. Поделиться

Он подчеркнул, что враг отмечает многочисленные потери, но пока имеет значительные резервы, которые привлекает к боевым действиям.

В то же время с нашей стороны также проходят мероприятия по улучшению устойчивости обороны.

Так, в Авдеевском направлении усиливают рубеж блокировки, устанавливают дополнительные огневые позиции, наблюдательные посты и т.д. Также привлекают свежие подразделения в Силы обороны.

Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что российские военные преступники бросают большие силы на штурмы Авдеевки.

В частности, это разные мотострелковые бригады из 1 армейского корпуса, это бывшая так называемая "народная милиция ДНР", которая сейчас является полноценным соединением в российской армии, - подчеркнул Лиховой. Поделиться

Также, по его словам, это танковые полки 90 танковой дивизии вооруженных сил России, 2 бригады сил специального назначения российской армии, в частности одна бранденбургская бригада и также одна мотострелковая бригада 41 российской армии.