По информации спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, сейчас в районе Авдеевки Донецкой области продолжаются ожесточенные бои.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
Лиховой отметил, что все подсчеты и заявления российских оккупантов относительно успехов в районе города неправдивы.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что сейчас говорить о захваченной оккупантами части Авдеевки неправильно, поскольку есть большая разница между подсчетами в административных границах города и по конкретным позициям и оперативному построению.
По его словам, упорные бои ведутся уже не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.
Чего армия РФ пытается добиться в Авдеевке
Он также подчеркнул, что враг направляет свое основное штурмовое давление на Авдеевку с севера.
Спикер ОСУВ "Таврия" подчеркнул, что российские оккупанты имеют очевидный замысел лишить украинских военных главной логистической артерии и добиться оцепления города.
Он подчеркнул, что враг отмечает многочисленные потери, но пока имеет значительные резервы, которые привлекает к боевым действиям.
В то же время с нашей стороны также проходят мероприятия по улучшению устойчивости обороны.
Так, в Авдеевском направлении усиливают рубеж блокировки, устанавливают дополнительные огневые позиции, наблюдательные посты и т.д. Также привлекают свежие подразделения в Силы обороны.
Спикер ОСУВ "Таврия" отметил, что российские военные преступники бросают большие силы на штурмы Авдеевки.
Также, по его словам, это танковые полки 90 танковой дивизии вооруженных сил России, 2 бригады сил специального назначения российской армии, в частности одна бранденбургская бригада и также одна мотострелковая бригада 41 российской армии.
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