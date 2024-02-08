За інформацією речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, наразі в районі Авдіївки на Донеччині продовжуються запеклі бої.

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

Лиховій зазначив, що всі підрахунки та заяви російських окупантів щодо успіхів в районі міста є неправдивими.

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що наразі казати про захоплену окупантами частину Авдіївки неправильно, оскільки є велика різниця між підрахунками у адміністративних межах міста та по конкретних позиціях і оперативній побудові.

Ситуація в Авдіївці залишається складною, але при цьому контрольованою, противник активізує штурмові дії з північного і південного флангів, - зазначає Лиховій. Поширити

За його словами, запеклі бої ведуться вже не тільки у приватному секторі на півночі міста, а й в межах міської забудови.

Чого армія РФ намагається домогтись в Авдіївці

Задум противника очевидний, він намагається відрізати українські сили від міста, зайшовши між Авдіївським коксохімічним заводом і кар'єром, - пояснює Лиховій. Поширити

Він також наголосив, що ворог спрямовує свій основний штурмовий натиск на Авдіївку з півночі.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що російські окупанти мають очевидний задум позбавити українських військових головної логістичної артерії та домогтись оточення міста.

При цьому логістичне постачання Сил оборони України ускладнене, але продовжує здійснюватися. Наші захисники й захисниці стійко тримають оборону, завдають противнику комплексного вогневого ураження, - підкреслив Лиховій. Поширити

Він підкреслив, що ворог зазначає численних втрат, але наразі поки має значні резерви, які залучає до бойових дій.

Водночас з нашого боку також відбуваються заходи щодо покращення стійкості оборони.

Так, на Авдіївському напрямку посилюють рубіж блокування, встановлюють додаткові вогневі позиції, спостережні пости тощо. Також залучають свіжі підрозділи в Сили оборони.

Речник ОСУВ “Таврія” зазначив, що наразі російські військові злочинці кидають великі сили на штурми Авдіївки.

Зокрема, це різні мотострілецькі бригади із 1 армійського корпусу, це колишня так звана "народна міліція ДНР", яка зараз є повноцінним з'єднанням у російській армії, - підкреслив Лиховій. Поширити

Також, за його словами, це танкові полки 90 танкової дивізії збройних сил Росії, 2 бригади сил спеціального призначення російської армії, зокрема, одна бранденбурзька бригада і також одна мотострілецька бригада 41 російської армії.