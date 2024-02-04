Видання Forbes має дані про те, що Росія стягнула близько 500 танків, понад 600 бойових машин та близько 40 тисяч окупантів на Куп'янський напрямок.

Росія хоче розпочати нову битву за Харківську область

За словами іноземних журналістів, солдати РФ хочуть відвоювати назад територію Харківської області, з якої ворожі сили вигнали восени 2022 року.

В Українському центрі оборонних стратегій нещодавно заявили, що країна-агресорка має намір до березня 2024 року повністю захопити Донецьку та Луганську області та частину Харківської області до річки Оскіл.

Редакція видання звертає увагу на те, що строк "до березня" пояснюється тим, що саме тоді в Росії відбудуться псевдовибори, під час яких президент РФ перепризначить себе "президентом".

Шматочок Харківщини був би подарунком Путіну на день виборів від російської армії в Україні, - пояснює Forbes. Поширити

Чи зможуть ЗСУ зупинити можливий наступ армії РФ на Куп'янському напрямку

Як вдалося дізнатися журналістам, солдатам РФ на цій ділянці фронту протистоїть орієнтовно 10 українських бригад, які нараховують близько 20 000 військових, кілька сотень танків, бойових машин і гаубиць.

Однак головною проблемою для ЗСУ залишається брак боєприпасів.

Що важливо розуміти, маючи 5-кратну перевагу у кількості снарядів, армія РФ має можливість концентрувати артилерію, не боячись українського контрбатарейного вогню.

Ця ситуація дає Росії змогу застосовувати добре відомий підхід: систематичне знищення міських територій, роблячи їх незахищеними, — пояснила українська аналітична група Frontelligence Insight.

Журналісти також зазначають, що ефект артилерійського шквалу вже фіксують навколо Куп’янська.

Бійці ЗСУ роблять все можливе, щоб компенсувати брак боєприпасів за рахунок тисяч FPV-дронів.