За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.
Атаки України на територію РФ не будуть зупинятися
Очільник ГУР звертає увагу на те, що українським силам вдається утримувати свої позиції в повітрі над лінією фронту.
За словами Кирила Буданова, оскільки солдати РФ постійно вчаться на своєму бойовому досвіді. Наразі помітна тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.
Окрім того, шеф української розвідки пообіцяв, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.
Попри це, Кирило Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".
Окрім того, що важливо розуміти, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".
Коли завершиться наступ армії РФ
Шеф української розвідки наголошує, що досі триває наступальна операція країни-агресорки, яка розпочалася в листопаді 2023 року.
Попри це, жодних суттєвих успіхів ворог не зміг досягти.
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