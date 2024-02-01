Буданов анонсував нові сюрпризи для росіян
Категорія
Україна
Дата публікації

Буданов анонсував нові сюрпризи для росіян

Кирило Буданов
Джерело:  CNN

За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Атаки України на територію РФ не будуть зупинятися

Очільник ГУР звертає увагу на те, що українським силам вдається утримувати свої позиції в повітрі над лінією фронту.

За словами Кирила Буданова, оскільки солдати РФ постійно вчаться на своєму бойовому досвіді. Наразі помітна тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні, — пояснив він.

Окрім того, шеф української розвідки пообіцяв, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Попри це, Кирило Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації, — наголосив глава ГУР.

Окрім того, що важливо розуміти, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".

Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь, — пояснив Кирило Буданов.

Коли завершиться наступ армії РФ

Шеф української розвідки наголошує, що досі триває наступальна операція країни-агресорки, яка розпочалася в листопаді 2023 року.  

Попри це, жодних суттєвих успіхів ворог не зміг досягти.

Їхній наступ ще триватиме. Десь на початку весни він вичерпається. [...] Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш, — озвучив свій прогноз Буданов.

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