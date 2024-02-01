За словами шефа української розвідки Кирила Буданова, атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Атаки України на територію РФ не будуть зупинятися

Очільник ГУР звертає увагу на те, що українським силам вдається утримувати свої позиції в повітрі над лінією фронту.

За словами Кирила Буданова, оскільки солдати РФ постійно вчаться на своєму бойовому досвіді. Наразі помітна тенденція до ще більшого використання безпілотних літальних апаратів на полях бойових дій в Україні та над ними.

Саме в безпілотних системах ми більш-менш рівні, — пояснив він. Поширити

Окрім того, шеф української розвідки пообіцяв, що атаки безпілотників на російську інфраструктуру можуть зрости.

Попри це, Кирило Буданов не підтвердив і не спростував причетність України до атак безпілотників у Росії, сказавши, що такі операції "цілком можливі".

Гіпотетично, існує план, за яким все це відбувається. І я вважаю, що цей план включає всі основні об'єкти критичної інфраструктури й об'єкти військової інфраструктури Російської Федерації, — наголосив глава ГУР. Поширити

Окрім того, що важливо розуміти, російське цивільне населення, нарешті, "бачить реальну картину (війни — ред.)".

Вони бачать палаючі нафтобази, зруйновані будівлі заводів і фабрик... Це все йде на користь, — пояснив Кирило Буданов. Поширити

Коли завершиться наступ армії РФ

Шеф української розвідки наголошує, що досі триває наступальна операція країни-агресорки, яка розпочалася в листопаді 2023 року.

Попри це, жодних суттєвих успіхів ворог не зміг досягти.