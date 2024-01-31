Коли закінчиться наступ армії РФ — відповідь Буданова

Як вважає шеф української розвідки Кирило Буданов, уже на початку весни 2024 року новий наступ російських загарбників остаточно вичерпається.

Буданов оцінив стан армії РФ та розвиток бойових дій на фронті

За словами очільника ГУР, державна програма РФ, яку називають «паралельний імпорт» ― це де-факто узаконена контрабанда.

Що важливо розуміти, комплектуючі для військової промисловості ворога йдуть з різних країн як зі сходу, так і з заходу.

Кирило Буданов також попередив, що повністю заблокувати армії РФ доступ до іноземних комплектуючих так ніхто й не зміг.

Попри це, витрати, яких зазначає країна-агресорка під час війни, жодна країна не в змозі перекрити повністю. Витрачається набагато більше, ніж виготовляється.

Потреба номер один ― це боєприпаси. У росіян це калібри 152 і 122 мм, ракети до «Ураганів», «Смерчів», «Градів». Під час майбутнього візиту Путіна до Північної Кореї буде йтися передусім про збільшення обсягів постачання зброї у РФ, а також про поглиблення відносин між ними, зокрема про співпрацю у сфері ракетних технологій. Поширити

Коли завершиться наступ армії РФ

Кирило Буданов звертає увагу на те, що досі триває наступальна операція країни-агресорки, яка розпочалася в листопаді 2023 року.

Попри те, що у ворога було певне просування в полях та біля Авдіївки те, однак це не те, на що вони розраховували.

Путін хотів, аби армія РФ максимально швидко вийшла на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей, та нічого з цього не сталося.