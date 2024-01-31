Когда закончится наступление армии РФ — ответ Буданова
Категория
Украина
Дата публикации

Когда закончится наступление армии РФ — ответ Буданова

Кирилл Буданов
Кирилл Буданов
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Как считает шеф украинской разведки Кирилл Буданов, уже в начале весны 2024 года новое наступление российских захватчиков окончательно исчерпает себя.

Буданов оценил состояние армии РФ и развитие боевых действий на фронте

По словам главы ГУР, государственная программа РФ, которую называют «параллельный импорт» – это де-факто узаконенная контрабанда.

Что важно понимать, комплектующие для военной промышленности врага идут из разных стран как с востока, так и с запада.

Кирилл Буданов также предупредил, что полностью заблокировать армии РФ доступ к иностранным комплектующим так никто и не смог.

 

Несмотря на это, расходы, отмечаемые страной-агрессором во время войны, ни одна страна не в состоянии перекрыть полностью. Тратится гораздо больше, чем производится.

Потребность номер один – это боеприпасы. У россиян это калибры 152 и 122 мм, ракеты к «Ураганам», «Смерчам», «Градам». Во время предстоящего визита Путина в Северную Корею речь будет идти, прежде всего, об увеличении объемов поставок оружия в РФ, а также об углублении отношений между ними, в частности о сотрудничестве в сфере ракетных технологий.

Когда завершится наступление армии РФ

Кирилл Буданов обращает внимание на то, что до сих пор идет наступательная операция страны-агрессорки, которая началась в ноябре 2023 года.

Несмотря на то, что у врага было определенное продвижение в полях и вблизи Авдеевки, однако это не то, на что они рассчитывали.

Путин хотел, чтобы армия РФ максимально быстро вышла на барьерный рубеж по реке Черный Жеребец в Харьковской области и на админграницы Донецкой и Луганской областей, но ничего из этого не произошло.

Их наступление еще будет продолжаться. Где-то в начале весны оно исчерпает себя. […] Сейчас ход противника. Он закончится, и, я думаю, начнется наш, – озвучил свой прогноз Буданов.

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