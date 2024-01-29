Беспилотник ВСУ уничтожил автомобиль с боеприпасами на Белгородщине. У оккупантов паника — ГУР

Дрон украинских военных поразил автомобиль с боеприпасами преступной армии РФ на территории Бегородской области. Российские оккупанты сразу начали придумывать фейки о якобы "плановом уничтожении боеприпасов".
Что происходит в Белгородской области
Женщина во время разговора сообщила своему собеседнику, что если "будет сильно бахкать", они будут говорить, что это якобы плановое уничтожение боеприпасов.
Как украинцы на оккупированных территориях могут сообщать о технике армии РФ
Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, украинцы на оккупированных Россией территориях с помощью приложения "Враг" могут предоставлять ВСУ информацию о размещении подразделений и военной техники преступной армии РФ.
По словам Федорова, сейчас украинским военным необходимо получить информацию о местах размещения мощных вражеских станций РЭБ и комплексах связи, с помощью которых оккупанты осуществляют быстрый обмен информацией.
Помогите Силам обороны ослабить врага. Требуется информация о:
Житель;
Редут 2УС;
Борисоглебск;
Репеллент.
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