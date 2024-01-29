Беспилотник ВСУ уничтожил автомобиль с боеприпасами на Белгородщине. У оккупантов паника — ГУР
Категория
Украина
Дата публикации

Беспилотник ВСУ уничтожил автомобиль с боеприпасами на Белгородщине. У оккупантов паника — ГУР

ГУР
Военные ВСУ
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Дрон украинских военных поразил автомобиль с боеприпасами преступной армии РФ на территории Бегородской области. Российские оккупанты сразу начали придумывать фейки о якобы "плановом уничтожении боеприпасов".

Что происходит в Белгородской области

Алло, Андрей Александрович, ну здесь у нас такая ситуация случилась. Короче в белинской посадке, как на Безыменно ехать, в военную машину с боеприпасами беспилотник сбросил. И там горят боеприпасы, полиция преградила дорогу, все в курсе, всех обзвонили, - говорится в перехвате, обнародованном представителями Главного управления разведки Минобороны.

Женщина во время разговора сообщила своему собеседнику, что если "будет сильно бахкать", они будут говорить, что это якобы плановое уничтожение боеприпасов.

Ну а если что, там будут кто вам писать и как полиция сказала, "полное уничтожение боеприпасов" населению говорите, потому что здесь недалеко где-нибудь оно, - рассказывает местная жительница.

Как украинцы на оккупированных территориях могут сообщать о технике армии РФ

Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, украинцы на оккупированных Россией территориях с помощью приложения "Враг" могут предоставлять ВСУ информацию о размещении подразделений и военной техники преступной армии РФ.

По словам Федорова, сейчас украинским военным необходимо получить информацию о местах размещения мощных вражеских станций РЭБ и комплексах связи, с помощью которых оккупанты осуществляют быстрый обмен информацией.

Помогите Силам обороны ослабить врага. Требуется информация о:

  • Житель;

  • Редут 2УС;

  • Борисоглебск;

  • Репеллент.

Живете на оккупированных территориях или у вас есть родственники? Попросите сфотографировать РЭБ, но безопасность – прежде всего. Рядом не должно быть никого, обязательно почистите галерею, не забудьте удалить даже из папки "Удаленное" и удалите историю переписки с "Врагом". И еще – не говорите по телефону, что воспользовались чатом, – подчеркнул Федоров.

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