Беспилотник ВСУ уничтожил автомобиль с боеприпасами на Белгородщине. У оккупантов паника — ГУР

Что происходит в Белгородской области

Алло, Андрей Александрович, ну здесь у нас такая ситуация случилась. Короче в белинской посадке, как на Безыменно ехать, в военную машину с боеприпасами беспилотник сбросил. И там горят боеприпасы, полиция преградила дорогу, все в курсе, всех обзвонили, - говорится в перехвате, обнародованном представителями Главного управления разведки Минобороны. Поделиться

Женщина во время разговора сообщила своему собеседнику, что если "будет сильно бахкать", они будут говорить, что это якобы плановое уничтожение боеприпасов.

Ну а если что, там будут кто вам писать и как полиция сказала, "полное уничтожение боеприпасов" населению говорите, потому что здесь недалеко где-нибудь оно, - рассказывает местная жительница. Поделиться

Как украинцы на оккупированных территориях могут сообщать о технике армии РФ

Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, украинцы на оккупированных Россией территориях с помощью приложения "Враг" могут предоставлять ВСУ информацию о размещении подразделений и военной техники преступной армии РФ.

По словам Федорова, сейчас украинским военным необходимо получить информацию о местах размещения мощных вражеских станций РЭБ и комплексах связи, с помощью которых оккупанты осуществляют быстрый обмен информацией.

Помогите Силам обороны ослабить врага. Требуется информация о:

Житель;

Редут 2УС;

Борисоглебск;

Репеллент.