Российские оккупанты используют "Град" для отражения атак воздушных и морских украинских дронов. Данная техника нужна захватчикам, чтобы обезопасить корабли.
Атеш обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов
По информации партизан, оккупанты пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей Черноморского флота РФ.
Как отмечается в сообщении, ранее агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани.
Ситуация в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.
Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.
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