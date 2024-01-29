Российские оккупанты используют "Град" для отражения атак воздушных и морских украинских дронов. Данная техника нужна захватчикам, чтобы обезопасить корабли.

Атеш обнаружили размещение техники РФ для отражения атак морских дронов

Агенты "АТЕШ" провели наблюдение в бухтах Севастополя, во время которого было отмечено, что ВС РФ применяют БМ-21 "Град" и ЗРК "ТОР" для отражения воздушных и морских ударов Сил обороны Украины (СОУ), — говорится в сообщении. Поделиться

По информации партизан, оккупанты пытаются использовать "Град", главным образом, с целью уничтожения морских дронов, используемых СОУ для поражения кораблей Черноморского флота РФ.

Как показывает практика, эта тактика чаще не срабатывает, чем наоборот, утверждают в "АТЕШ". Поделиться

Как отмечается в сообщении, ранее агенты зафиксировали большой десантный корабль у Графской пристани.

Периодически наблюдается перемещение судов в бухтах и выход катеров береговой охраны на патрулирование, сообщают партизаны. Поделиться

Ситуация в Крыму

В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.

Напомним, 4 января в Севастополе и Евпатории раздавались мощные взрывы. Перед этим российские оккупанты перекрыли движение по Крымскому мосту.

Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя был поражен пункт соединения российских оккупационных войск. Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук сообщил, что операция была проведена с помощью украинских пилотов.

Также воздушные силы ВСУ ударили по аэродрому Саки, где находился еще один пункт управления врага.