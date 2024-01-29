Російські окупанти використовують "Град" для відбиття атак повітряних і морських українських дронів. Дана техніка потрібна загарбникам, щоб убезпечити кораблі.
Атеш виявили розміщення техніки РФ для відбиття атак морських дронів
За інформацією партизан, окупанти намагаються використовувати "Град", головним чином, з метою знищення морських дронів, які використовуються СОУ для ураження кораблів Чорноморського флоту РФ.
Як зазначається в повідомленні, раніше агенти зафіксували великий десантний корабель біля Графської пристані.
Ситуація у Криму
Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.
Нагадаємо, 4 січня у Севастополі та Євпаторії лунали потужні вибухи. Перед цим російські окупанти перекрили рух Кримським мостом.
Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя було уражено пункт з'єднання російських окупаційних військ. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук повідомив, що операція була проведена за допомогою українських пілотів.
Також Повітряні сили ЗСУ вдарили по аеродрому Саки, де знаходився ще один пункт управління ворога.
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