Активісти розгорнули український стяг на вершині гори в Криму — фото

Тепер наш прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону РФ. Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!, — йдеться у повідомленні.