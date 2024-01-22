Активісти розгорнули український стяг на вершині гори в Криму — фото
Категорія
Україна
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Активісти розгорнули український стяг на вершині гори в Криму — фото

Прапор
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Джерело:  Жовта Стрічка

До Дня Соборності України активісти руху "Жовта Стрічка" розгорнули український прапор на вершині гори Пахкал-Кая у Криму.

Український прапор замайорів на вершині гори в окупованому Криму

Як повідомили активісти, український стяг розгорнули до Дня Соборності, який відзначають в Україні 22 січня.

Ми розгорнули прапор на одній із вершин кримських гір, Пахкал-Кая, щоб показати єдність українського народу, бо Крим — це Україна! Сьогодні символ України майорить над вершиною Криму, а вже зовсім скоро, спільними зусиллями ми прикрасимо синьо-жовтими прапорами весь півострів, — йдеться у повідомленні.

У Макіївці активісти також підняли український прапор

Активісти розмістили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці Донецької області, яка перебуває в окупації з 2014 року.

Тепер наш прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону РФ. Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!, — йдеться у повідомленні.

До слова, навесні 2022-го, з початком російської окупації Херсона, мешканці міста чинили спротив військовим РФ. Символом опору стала жовта стрічка, яку містяни розвішували у різних частинах обласного центру. 11 листопада 2022-го ЗСУ звільнили Херсон.

Тим часом проукраїнські активісти продовжують підпільний протест у тимчасово окупованому Криму, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

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