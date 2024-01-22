Активісти розгорнули український стяг на вершині гори в Криму — фото

До Дня Соборності України активісти руху "Жовта Стрічка" розгорнули український прапор на вершині гори Пахкал-Кая у Криму.
Український прапор замайорів на вершині гори в окупованому Криму
Як повідомили активісти, український стяг розгорнули до Дня Соборності, який відзначають в Україні 22 січня.
У Макіївці активісти також підняли український прапор
Активісти розмістили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці Донецької області, яка перебуває в окупації з 2014 року.
До слова, навесні 2022-го, з початком російської окупації Херсона, мешканці міста чинили спротив військовим РФ. Символом опору стала жовта стрічка, яку містяни розвішували у різних частинах обласного центру. 11 листопада 2022-го ЗСУ звільнили Херсон.
Тим часом проукраїнські активісти продовжують підпільний протест у тимчасово окупованому Криму, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.
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