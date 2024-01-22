Тільки єдині можуть бути сильними. Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Привітання Зеленського із Днем Соборності

Відео привітання оприлюднила пресслужба президента.

Коли всі українці тримаються за руки, вони не піднімуть їх догори, аби здатися. Боремося всі. І сьогодні це стосується не тільки обох берегів Дніпра. Сьогодні соборність українців охоплює обидві півкулі Землі, у кожному куточку якої 24 лютого пролунало: я — українець, — сказав президент. Поширити

Він відзначив, що слова "я — українець" мають особливе значення.

Сьогодні вони сповнені мужністю, гордістю й незламністю нашого народу. Болем, який відчувають кожен українець і українка, та водночас силою, яка допомагає нам усе пройти. Усе подолати. Усе пережити. Знаючи й пам’ятаючи, що тільки сильні українці можуть стати єдиними. І тільки єдині українці можуть бути сильними, — сказав Зеленський. Поширити

Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".

Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ "Про історично населені українцями території РФ. Поширити

Він сказав, що це означає "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".

Зеленський не уточнив, про що йдеться в указі. На сайті президента цього документу поки немає.