Тільки єдині можуть бути сильними. Зеленський привітав українців із Днем Соборності

Президент України Володимир Зеленський 22 січня привітав українців із Днем Соборності.
Привітання Зеленського із Днем Соборності
Відео привітання оприлюднила пресслужба президента.
Він відзначив, що слова "я — українець" мають особливе значення.
Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ
Президент Володимир Зеленський заявив, що 22 січня підписав указ "Про історично населені українцями території РФ".
Він сказав, що це означає "повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього".
Зеленський не уточнив, про що йдеться в указі. На сайті президента цього документу поки немає.
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