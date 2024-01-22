Только единственные могут быть сильными. Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Поздравление Зеленского с Днем Соборности

Видео приветствия обнародовала пресс-служба президента.

Когда все украинцы держатся за руки, они не поднимут их вверх, чтобы сдаться. Боремся все. И сегодня это касается не только обоих берегов Днепра. Сегодня соборность украинцев охватывает оба полушария Земли, в каждом уголке которого 24 февраля прозвучало: я украинец, сказал президент. Поделиться

Он отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.

Сегодня они полны мужества, гордости и несокрушимости нашего народа. Болью, которую испытывают каждый украинец и украинка, и одновременно силой, которая помогает нам все пройти. Все преодолеть. Все пережить. Зная и помня, что только сильные украинцы могут стать единственными. И только единственные украинцы могут быть сильными, – сказал Зеленский. Поделиться

Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территории РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что 22 января подписал указ "Об исторически населённых украинцами территории РФ".

Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населённых украинцами территории РФ".

Он сказал, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".

Зеленский не уточнил, о чем идет речь в указе. На сайте президента этого документа пока нет.