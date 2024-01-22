Только единственные могут быть сильными. Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности

Президент Украины Владимир Зеленский 22 января поздравил украинцев с Днем Соборности.
Поздравление Зеленского с Днем Соборности
Видео приветствия обнародовала пресс-служба президента.
Он отметил, что слова "я - украинец" имеют особое значение.
Зеленский подписал указ об исторически населенных украинцами территории РФ
Президент Владимир Зеленский заявил, что 22 января подписал указ "Об исторически населённых украинцами территории РФ".
Мы должны сегодня делать шаги не только для укрепления соборности Украины и нашего народа, но и для соборности прав и свобод, правды об украинцах, правды о нас и правды о нашей истории. Ради этой цели сегодня мною подписан указ "Об исторически населённых украинцами территории РФ".
Он сказал, что это означает "возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего".
Зеленский не уточнил, о чем идет речь в указе. На сайте президента этого документа пока нет.
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