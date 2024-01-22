У Макіївці активісти підняли український прапор до Дня Соборності — відео

В окупованій Макіївці замайорів синьо-жовтий прапор

Активісти розмістили синьо-жовтий прапор біля мікрорайону "Сонячний" у Макіївці Донецької області, яка перебуває в окупації з 2014 року.

Тепер наш прапор височіє на териконі, з якого видно дорогу з Донецька до кордону РФ. Тисячі окупантів, що проїжджають цим шляхом щоденно, будуть бачити, що навіть в 10-річній тіні окупації ми продовжуємо боротьбу з ворогом, бо Донбас — це Україна!, — йдеться у повідомленні. Поширити

До слова, навесні 2022-го, з початком російської окупації Херсона, мешканці міста чинили спротив військовим РФ. Символом опору стала жовта стрічка, яку містяни розвішували у різних частинах обласного центру. 11 листопада 2022-го ЗСУ звільнили Херсон.

Тим часом проукраїнські активісти продовжують підпільний протест у тимчасово окупованому Криму, у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях.

Президент України привітав український народ з Днем Соборності

Нагадаємо, що щороку 22 січня відзначається важливе для України свято – День Соборності. Цього дня у 1919 році проголосили Акт Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.

Так, на честь цього свята до українців звернувся президент Володимир Зеленський. Глава держави зазначив, що лише сильні українці можуть стати єдиними.

Зеленський наголосив, що, віддаючи належне соборності України, починаючи з 1990 року, українці створювали живі ланцюги єдності. Української єдності, що простягається від заходу до сходу.

24 лютого українці знову взялися за руки. Обравши знову не окови рабства, а ланцюг єдності. Різниця в тому, що він набув нової форми, коли для кожного українця не стало понять "мій" чи "не мій" регіон, бо кожен куточок України, кожне місто й село стали рідними, – розповів глава держави. Поширити

Зеленський згадав і тих українців, які наразі перебувають на тимчасово окупованих територіях і продовжують чинити спротив. Президент наголосив, що всі разом ми змусимо Росію піти й слова Акту Злуки про об'єднання відірваних одна від одної частини нашої держави знову прозвучать і стануть реальністю.