В Макеевке активисты подняли украинский флаг ко Дню Соборности – видео

В оккупированной Макеевке развевался сине-желтый флаг

Активисты разместили сине-желтое знамя у микрорайона "Солнечный" в Макеевке Донецкой области, которая находится в оккупации с 2014 года.

Теперь наш флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы РФ. Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс — это Украина!, — говорится в сообщении. Поделиться

К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон.

Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.

Президент Украины поздравил украинский народ с Днем Соборности

Напомним, что ежегодно 22 января отмечается важный для Украины праздник – День Соборности. В этот день в 1919 году был провозглашен Акт Соединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Да, в честь этого праздника к украинцам обратился президент Владимир Зеленский. Глава государства отметил, что только сильные украинцы могут стать единственными.

Зеленский подчеркнул, что, отдавая должное соборности Украины, начиная с 1990 года, украинцы создавали живые цепи единства. Украинского единства, которое простирается от запада к востоку.

24 февраля украинцы снова взялись за руки. Избрав опять не оковы рабства, а цепь единства. Разница в том, что он приобрел новую форму, когда для каждого украинца не стало понятий "мой" или "не мой" регион, потому что каждый уголок Украины, каждый город и село стали родными, – рассказал глава государства. Поделиться

Зеленский вспомнил и тех украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях и продолжают сопротивляться. Президент подчеркнул, что все вместе мы заставим Россию пойти и слова Акта Соединения об объединении оторванных друг от друга части нашего государства снова прозвучат и станут реальностью.