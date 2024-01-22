Активисты развернули украинский флаг на вершине горы в Крыму – фото

Ко Дню Соборности Украины активисты движения "Желтая Лента" развернули украинский флаг на вершине горы Пахкал-Кая в Крыму.
Украинский флаг взвился на вершине горы в оккупированном Крыму
Как сообщили активисты, украинское знамя развернули ко Дню Соборности, который отмечают в Украине 22 января.
В Макеевке активисты также подняли украинский флаг
Активисты разместили сине-желтое знамя у микрорайона "Солнечный" в Макеевке Донецкой области, которая находится в оккупации с 2014 года.
К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон.
Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.
Больше по теме
- Категория
- ГИД ONLINE.UA
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-