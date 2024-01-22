Активисты развернули украинский флаг на вершине горы в Крыму – фото

Украинский флаг взвился на вершине горы в оккупированном Крыму

Как сообщили активисты, украинское знамя развернули ко Дню Соборности, который отмечают в Украине 22 января.

Мы развернули флаг на одной из вершин крымских гор, Пахкал-Кая, чтобы показать единство украинского народа, потому что Крым – это Украина! Сегодня символ Украины развевается над вершиной Крыма, а уже совсем скоро, общими усилиями мы украсим сине-желтыми флагами весь полуостров, — говорится в сообщении. Поделиться

В Макеевке активисты также подняли украинский флаг

Активисты разместили сине-желтое знамя у микрорайона "Солнечный" в Макеевке Донецкой области, которая находится в оккупации с 2014 года.

Теперь наш флаг высится на терриконе, с которого видна дорога из Донецка до границы РФ. Тысячи окупантов, которые проезжают по этому пути ежедневно, будут видеть, что даже в 10-летней тени оккупации мы продолжаем борьбу с врагом, потому что Донбасс — это Украина!, — говорится в сообщении. Поделиться

К слову, весной 2022-го, с началом российской оккупации Херсона, жители города сопротивлялись военным РФ. Символом сопротивления стала желтая лента, которую горожане развешивали в разных частях областного центра. 11 ноября 2022-го ВСУ уволили Херсон.

Между тем, проукраинские активисты продолжают подпольный протест во временно оккупированном Крыму, в Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областях.