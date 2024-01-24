Росіяни переправили великий десантний корабль до Криму — АТЕШ
Категорія
Україна
Дата публікації

Росіяни переправили великий десантний корабль до Криму — АТЕШ

Корабль
Джерело:  АТЕШ

Партизани зафіксували прибуття великого десантного корабля до Севастополя. Російські окупанти намагалися маскувати судно.

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, вони змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь.

Після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ, — додали партизани.

Що відбувається у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Також у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії. Внаслідок удару корабель було знищено.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя 4 січня було уражено командний пункт російських окупаційних військ.

Як з'ясували кримські партизани, внаслідок ураження було ліквідовано російського полковника. Прокремлівські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ПС України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Криму — відео
Повітряні Сили ЗСУ
Знищення російського корабля "Новочеркаськ"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ перекинула до Севастополя новітній десантний корабель
Корабль
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Севастополі затонув сторожовий корабль РФ "Тарантул" — АТЕШ
Корабль

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм