Росіяни переправили великий десантний корабль до Криму — АТЕШ

Що виявили партизани в Криму

Як зазначають партизани, вони змогли зафіксувати передислокацію Великого десантного корабля проекту 775 в Графську пристань міста Севастополь.

Після прибуття в гавань, корабель розвертали і накривали маскуванням.

Найімовірніше, незабаром виконуватиме бойове чергування. Усю оперативну інформацію ми вже давно передали СОУ, — додали партизани. Поширити

Що відбувається у Криму

Загалом у Криму наразі все частіше чують вибухи. Наші захисники провели вже десятки операції на півострові та у Чорному морі, знищуючи російські бази, склади та кораблі.

Так, 21 грудня у Керчі чули вибухи, а в районі Індустріального шосе помітили дим. Там знаходиться великий військово-промисловий завод "Альбатрос". За останніми даними, він був закинутий і не використовувався.

Також у ніч на 26 грудня українські Повітряні сили завдали ракетного удару по великому десантному кораблю "Новочеркаськ", що знаходився в порту Феодосії. Внаслідок удару корабель було знищено.

Пізніше Управління стратегічних комунікацій ЗСУ заявило, що поблизу окупованого Севастополя 4 січня було уражено командний пункт російських окупаційних військ.

Як з'ясували кримські партизани, внаслідок ураження було ліквідовано російського полковника. Прокремлівські пропагандисти визнали ліквідацію 23 окупантів, серед яких п'ять офіцерів.