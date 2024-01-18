У Севастополі затонув сторожовий корабль РФ "Тарантул" — АТЕШ

У тимчасово окупованому Севастополі декілька тижнів тому затонув російський сторожовий корабель типу "Тарантул". Ймовірно, це сталося після атаки українських морських дронів.

Що відомо про російський корабль “Тарантул”

Як повідомляється, партизани під час розвідки суден у Севастополі виявили потоплений прикордонний сторожовий корабель проекту 205П "Тарантул".

Знаходиться він на пристані бухти "Графська" за такими координатами: 44.615763, 33.587110

Ймовірно, його підбили під час атаки морськими дронами на військові об'єкти окупантів кілька тижнів тому.

Рашисти втратили ще одну важливу одиницю озброєння в Чорному морі. З чим ми всіх і вітаємо. Поступово ми виженемо окупаційну армію з українських територій та відновимо справедливість, — наголосили в АТЕШ. Поширити

Що відомо про атаки кораблів РФ

Нагадаємо, у серпні СБУ провела дві унікальні операції у Чорному морі. Так, вночі 4 серпня надводний морський дрон атакував десантний корабель "Оленегорский горняк" у бухті Новоросійська. За наявною інформацією, росіяни ще не скоро зможуть полагодити корабель.

Також 5 серпня у районі Керченської протоки морський дрон вдарив по нафтовому танкеру SIG, який перевозив пальне для російського флоту. Спецоперацію провела Служба безпеки України спільно з ВМС.