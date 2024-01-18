В Севастополе затонул сторожевой корабль РФ "Тарантул" – АТЕШ

Во временно оккупированном Севастополе несколько недель назад затонул российский сторожевой корабль "Тарантул". Вероятно, это произошло после атаки украинских морских дронов.

Что известно о российском корабле "Тарантул"

Как сообщается, партизаны во время разведки судов в Севастополе обнаружили утопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул".

Находится он на пристани бухты "Графская" по таким координатам: 44.615763, 33.587110

Вероятно, его подвели во время атаки морскими дронами на военные объекты окупантов несколько недель назад.

Рашисты потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость, отметили в АТЕШ. Поделиться

Что известно об атаках кораблей РФ

Напомним, в августе СБУ провела две уникальные операции в Черном море. Так ночью 4 августа надводный морской дрон атаковал десантный корабль "Оленегорский горняк" в бухте Новороссийска. По имеющейся информации, россияне еще не скоро смогут починить корабль.

Также 5 августа в районе Керченского пролива морской дрон ударил по нефтяному танкеру SIG, перевозившему горючее для российского флота. Спецоперацию провела Служба безопасности Украины совместно с ВМС.