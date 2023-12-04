В каком состоянии подбит ВСУ корабль "Минск" – аналитики OSINT показали фото

Подбитый в сентябре во временно оккупированном Севастополе большой десантный корабль "Минск" был выведен из сухого дока. Корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября.

Подбитый ИДК "Минск" вывели из сухого дока

Как сообщается, корабль "Минск" с полностью срезанной надстройкой находится в Корабельной бухте рядом с сухим доком, в котором корабль был подбит украинской ракетой 13 сентября.

December 2nd, 2023 0.5m SkySat imagery of Sevastopol Harbor around Ordzhonikidze shipyard.



Visible are Ropucha LST Minsk (superstructure removed) and Kilo SSK Rostov-Na-Donu. A 2nd Ropucha is waiting outside the now empty drydock where Minsk was hit Sept. 12. pic.twitter.com/kDo90TlYwK — Evergreen Intel (@vcdgf555) December 3, 2023

Кроме того, по данным мониторинговой группы, подлодка "Ростов-на-Дону", также разбитая ракетой по-прежнему стоит в сухой доке и здесь же, в Корабельной бухте, где находятся производственные мощности Севастопольского морского завода имени Серго Орджоникидзе.

Также здесь находится еще один ВДК проекта 775. Возможно, он ждет ремонта.

Что известно об ударе по "Минску"

В ночь на 13 сентября в Минобороны РФ заявили о якобы атаке 10 крылатых ракет по судоремонтному заводу им. С. Орджоникидзе.

В ГУР подтвердили нанесение ударов по российским военно-морским целям и портовой инфраструктуре в Севастополе, в результате чего был поврежден большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону".

Позже командир Воздушных сил Николай Олещук намекнул, что атаку провели с помощью дальнобойных ракет от западных партнеров.

В ССО отметили, что в результате поражения БДК «Минск» погибли 62 кафира.