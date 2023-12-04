В якому стані підбитий ЗСУ корабель "Мінськ" — аналітики OSINT показали фото

Підбитий у вересні у тимчасово окупованому Севастополі великий десантний корабель "Мінськ" вивели з сухого доку. Корабель був підбитий українською ракетою 13 вересня.

Підбитий ВДК "Мінськ" вивели із сухого доку

Як повідомляється, наразі корабель “Мінськ" із повністю зрізаною надбудовою знаходиться в Корабельній бухті поряд із сухим доком, у якому корабель був підбитий українською ракетою 13 вересня.

December 2nd, 2023 0.5m SkySat imagery of Sevastopol Harbor around Ordzhonikidze shipyard.



Visible are Ropucha LST Minsk (superstructure removed) and Kilo SSK Rostov-Na-Donu. A 2nd Ropucha is waiting outside the now empty drydock where Minsk was hit Sept. 12. pic.twitter.com/kDo90TlYwK — Evergreen Intel (@vcdgf555) December 3, 2023

Крім того, за даними моніторингової групи, підводний човен "Ростов-на-Дону", також розбитий ракетою, як і раніше стоїть у сухому доці і тут же, в Корабельній бухті, де знаходяться виробничі потужності Севастопольського морського заводу імені Серго Орджонікідзе.

Також тут знаходиться ще один ВДК проекту 775. Можливо, він чекає на ремонт.

Що відомо про удар по "Мінську"

У ніч на 13 вересня в Міноборони РФ заявили про нібито атаку 10 крилатих ракет по судноремонтному заводу ім. С. Орджонікідзе.

У ГУР підтвердили завдання ударів по російським військово-морським цілям та портовій інфраструктурі в Севастополі, внаслідок чого було пошкоджено великий десантний корабель "Мінськ" і дизель-електричний підводний човен "Ростов-на-Дону".

Пізніше командир Повітряних сил Микола Олещук натякнув, що атаку провели за допомогою далекобійних ракет від західних партнерів.

У ССО зазначили, що унаслідок ураження БДК «Мінськ» загинуло 62 окупанти.