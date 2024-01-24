Россияне переправили большой десантный корабль в Крым — АТЕШ

Партизаны зафиксировали прибытие большого десантного корабля в Севастополь. Российские оккупанты пытались маскировать судно.
Что обнаружили партизаны в Крыму
Как отмечают партизаны, они смогли зафиксировать передислокацию Большого десантного корабля проекта 775 в Графскую пристань Севастополь.
По прибытии в гавань корабль разворачивали и накрывали маскировкой.
Что происходит в Крыму
В целом в Крыму все чаще слышатся взрывы. Наши защитники уже провели десятки операций на полуострове и в Черном море, уничтожая российские базы, склады и корабли.
21 декабря в Керчи слышали взрывы, а в районе Индустриального шоссе заметили дым. Там находится крупный военно-промышленный завод "Альбатрос". По последним данным, он был заброшен и не использовался.
Также в ночь на 26 декабря украинские Воздушные силы нанесли ракетный удар по большому десантному кораблю "Новочеркасск", который находился в Феодосийском порту. В результате удара корабль был уничтожен.
Позже Управление стратегических коммуникаций ВСУ заявило, что вблизи оккупированного Севастополя 4 января был поражен командный пункт российских оккупационных войск.
Как выяснили крымские партизаны, в результате поражения был ликвидирован российский полковник. Прокремлевские пропагандисты признали ликвидацию 23 окупантов, среди которых пять офицеров.
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